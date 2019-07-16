fb ig video ETtoday search mobile

關於職場生活的那些真心話！不要提從前，「歸零」才能再起

> >

編輯 ／Ann 圖／商周出版提供

在忙碌的工作之餘，很多人都忘記如何經營生活，的確，我們需要學會經營一切，卻也要適度放過自己。有時候放手比緊握更難學習，《人生需要經營，也要適度放過自己》一書就帶給我們在工作、愛情、生活中，那些最真摯的內心話。

作者王學呈曾經擔任商周編輯顧問公司總經理、東森新聞雲總編輯。《人生需要經營，也要適度放過自己》一書用簡單易懂的筆觸，一則則趣味小故事，詮釋出有深度有趣的人生觀。

▲書摘 。（圖／商周出版提供）

努力喜歡你的工作，就像喜歡你的男朋友一樣

就讓工作像戀愛，「喜歡一份工作」和「喜歡一個人」的標準是一樣的，就是「思念總在分手之後」。如果你下班後還會想起工作，思考如何把工作做得更好，這份工作應該具備誘因，讓你悍然投注；如果你下班和放假的時候，完全不會想到工作，那就是你對這份工作沒有熱情。然而對工作喪失熱情，這樣是無法專注到最後的，所以無論是工作或是談戀愛， 必須先喜歡，才可能長久。

▲書摘 。（圖／商周出版提供）

不要再提從前，歸零才能再起

對於過去曾經有的輝煌，我們總是會抱持著天真的想法，那就是等待下一個輝煌，然而現實很殘酷的是，只有歸零才能再起。不想降格以求，這大概是所有菁英族群在職場上最大的心理障礙。但這年頭，到底還有多少總經理和總編輯的職缺？媒體業正在整併，廣告資源被臉書（Facebook）和Google大量掠奪；零售業和電商被境外電商打得灰頭土臉；精品業和時尚業的重心移往中國大陸。台灣的六年級生和七年級生正面臨青黃不接的生涯壓力。「可不可以不要再提從前？」因為那已經過去了，我們總要落地，總要歸零，才有可能再起。

▲書摘 。（圖／商周出版提供）

★書名：《人生需要經營 也要適度放過自己》
★作者：王學呈
★出版社：商周出版
★出版日期：2019年6月29日
★建議售價：新台幣380元

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

人生, 工作, 職場, 生活, 經營, 王學呈
fashion.net

熱門文章

宋慧喬看珠寶展療情傷　掛著微笑美麗依舊

台北電影節／林依晨與隋棠PK美背

林映唯傳授拍IG美照技巧　3句台詞背起來必成功

孫芸芸48小時換7套　炎炎七月天追時尚真辛苦

亮・珠寶／Tiffany獻珠寶盒驚喜　小鳥胸針配小屋

李榮浩愛楊丞琳給她最好的！獻300萬元「鑽石之王」

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

愛迪達、PUMA瘋聯名！　蠟筆色西裝買起來

KFC推漁夫帽！　秒變「炸雞桶」

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

ET Fashion

推薦閱讀

影／命理師掛保證！「6種」好老公面相特徵，可以安心嫁

史上最容易「撞」的5大名牌包！GUCCI貝殼出鏡率超高、第一名網美必買

奧斯塔羅12星座一周運勢0715-0721　金牛、天蠍小破財，要看好自己錢包

你可能不知道的7樣無印良品實用小物！價格超親民、好攜帶又美觀 明太子、鮭魚卵...紀念日就送「飯糰餡料戒指」給吃貨女友 貝克漢寵女治裝不手軟　哈珀穿各品牌最新洋裝玩耍 女孩們曬起來！加拿大研究：多曬太陽竟能幫助減肥 熊熊包可背還可當玩偶抱抱　動物配件超Ｑ 韓妞靠「整型級減肥法」甩肉44公斤　細腰、鉛筆腿一天5餐食譜公開 關於職場生活的那些真心話！不要提從前，「歸零」才能再起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面