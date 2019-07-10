飛行度假必備！女星必備的「機艙保養5寶」你帶了沒？

▲機上保養不難，跟著女星做就不怕出錯。（圖／翻攝自Pinterest、IG/jessica.syj）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季正是出遊好時機，準備登機前，你的保養準備好了嗎？長時間的飛行加上紫外線襲擊，機艙上的護膚更該仔細留意，把握清潔、保濕、防曬等三大原則，就不怕肌膚出大問題！

▲洗顏專科 超微米柔嫩卸粧棉 ，44片裝，219元。

一次性清潔用品

登機隨身攜帶行李對液體有規定，從卸妝清潔到保養，所以護膚品都不能超過100毫升，建議攜帶平時慣用的小ml數，也很推薦一次性護膚品，例如可隨身攜帶的卸妝、洗臉濕巾。

▲LuLuLun 清爽保濕水凝凍，80g，650元。

免沖洗凍狀面膜

長時間處於濕度低的機艙，為了避免肌膚加重負擔，建議上機後應找機會卸下妝容，選擇免沖洗保濕面膜會比片狀面膜好，一來凍狀面膜讓行動不受限，更不怕會嚇到別人，為肌膚補足水分營養。

▲Jurlique 玫瑰護手霜2019奢華限定版，100ml，1,500元。

護手霜和護唇膏

搭機時間長，更不能忍受雙手乾荒，想要隨時都擁有滋潤，應該要攜帶護手霜，洗完手後可以使用，搭機空檔更能按摩。唇部護理也別忽視，許多女星登機都會敷上厚厚一層，避免唇部乾裂，更幫助密集修護。

▲Melvita 歐盟BIO三重花蜜修護膏，8g，680元。

萬用膏

當情緒緊張，又或是身體乾荒時，就得派出萬用膏來神應援。除了手、腳、指緣和頭髮，只要乾燥就能擦。若含有精油香氛，還可利用嗅吸疏通情緒，雙腳不適也能按摩讓水腫減輕，按摩太陽穴和脖子後方都很適合。

▲SUQQU 高效透潤防曬精華 SPF50+ PA++++ ，30g ，2,300元。

防曬乳

別以為機艙內不需要防曬，高空上的機艙沒有雲層阻隔，強烈的紫外線更容易造成肌膚傷害。因此登機前一定要塗抹防曬打底，飛行途中每隔兩到三個小時就要補擦，才不怕曬黑又曬老。