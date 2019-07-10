全球唯一《KAWS BFF SCULPTURE》雕塑展登陸台中　準備打卡超夯巨型公仔

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以創作BFF角色出名的藝術家KAWS，才剛於日本舉辦亞洲第4場「KAWS：HOLIDAY」後，便宣佈將在台中大里的DALI ART藝術廣場帶來以BFF為主題的「KAWS BFF SCULPTURE」雕塑展，並且展出全球唯一的量身訂製BFF雕塑公仔，同時，KAWS大師本人還會與羅志祥一同揭幕此活動哦！

▲KAWS（右）將帶來全球唯一的訂製BFF公仔。（圖／翻攝自IG@kaws）

▲羅志祥也會一同出席展覽現場，他也收藏了許多BFF公仔。（圖／翻攝自IG@showlo）

然而，今年的KAWS熱潮似乎尚未結束，自年初的「KAWS：HOLIDAY TAIPEI」開始，歷經了多次的KAWS X UNIQLO發售，皆吸引眾多民眾朝聖，所以估計即將到來的「KAWS BFF SCULPTURE」雕塑展，也會招來廣大的粉絲前來參觀。

▲「KAWS：HOLIDAY TAIPEI」吸引眾多民眾前往。（圖／翻攝自IG@kaws）

這次的「KAWS BFF SCULPTURE」雕塑展，除了有全球唯一的BFF雕塑公仔外，現場還有販售限定的周邊商品，其中包括一隻6吋BFF毛絨公仔提供粉絲收藏，目前KAWS尚未透露特別訂製的BFF公仔，會以什麼樣的設計登場，但是根據KAWS日前於長沙發佈的貼文來看，即將於台中大里展出的公仔似乎會是相關的設計，不過一切都要等到7／15才會公開了。

在 Instagram 查看這則貼文 @kaws 分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 8 日 下午 7:45 張貼

▲KAWS於長沙的雕塑作品。（圖／翻攝自IG@kaws）

展覽資訊

「KAWS BFF SCULPTURE」雕塑展

地點：DALI ART藝術廣場（台中市大里區科技路1-21號）

展期：7／15至9／15（平日11：00-21：00、假日10：00-22：00）

此外，來自紐約的潮玩藝術家Jason Freeny，近期也來台舉辦「玩具解剖展」，其中，他是以「解剖」玩具而出名，所以這次展出的作品，將包括3公尺高的「冰雪解剖ELMO」、半剖氣球狗、海賊王主角「魯夫」等，而時間與地點為6／29至至9／22在台北華山藝術園區，暑假不知道去哪玩的朋友，不妨考慮參與此盛會！

▲3公尺高的「冰雪解剖ELMO」與半剖的魯夫。（圖／翻攝自IG@gummifetus）

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