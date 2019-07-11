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戰鬥力破表！七龍珠 X le coq sportif第二彈　悟空、神龍願望一次滿足

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編輯／Duke

日本知名動漫《七龍珠》紅遍全球，不但是許多人的童年回憶，同時也是公認最好看的動漫，日前，法國運動品牌le coq sportif Sport首度攜手《七龍珠》，分別在新竹巨城、板橋大遠百以及台中新光三越開設快閃店，並帶來一系列的人物T-Shirt、配件以及鞋款。

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》新竹巨城快閃店。（圖／滿心企業提供）

作為雙方的首次聯名，該系列的配色也有著一定的涵義，像是藍色代表賽亞人的制服、橘色代表龜仙人傳統武道家精神、白色代表比克的頭巾與披風、黑色代表神龍被召喚時,總是烏雲密布的天氣以及粉色代表布瑪浪漫的愛情等，都符合角色性格或是服裝的顏色，另外，還帶來了童裝款的T-Shirt，人物則是以悟空、餃子、布瑪、克林等人的小時候為主。

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲悟空T-Shirt，售價為台幣1,390元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲龜仙人T-Shirt，售價為台幣1,390元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲比克T-Shirt，售價為台幣1,390元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲神龍T-Shirt，售價為台幣1,390元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲布瑪T-Shirt，售價為台幣1,390元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲童裝款悟空T-Shirt，售價為台幣1,290元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲童裝款餃子T-Shirt，售價為台幣1,290元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲童裝款布瑪T-Shirt，售價為台幣1,290元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲童裝款克林T-Shirt，售價為台幣1,290元。（圖／滿心企業提供）

最近，le coq sportif Sport X《七龍珠》也迎來了第二波的商品，這次的設計將包括3款人物的經典對戰T-Shirt、悟空和神龍主題的鞋款、帽款以及包包，其中，第二波聯名最吸睛的非屬主題鞋款，不但鞋盒印上了大大的悟空與神龍，就連鞋帶上的「悟」、「神」字樣與後跟的「四星、觔斗雲」，也都高度還原主角，而鞋款則是以Montpellier鞋型為藍本，並選用透氣網布與麂皮拼接。

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲悟空VS龜仙人，售價為台幣1,890元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲悟空VS比克，售價為台幣1,890元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲悟空VS克林，售價為台幣1,890元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

 ▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲悟空主題鞋款，售價為台幣3,290元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲神龍主題鞋款，售價為台幣3,290元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲棒球帽售價皆為台幣1,490元。（圖／滿心企業提供）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲以《七龍珠》元素打造的包包，售價為台幣1,890元。（圖／滿心企業提供）

而下方也為大家統整了發售時間表與上市店點，想要買一個回憶的朋友們，千萬別錯過了，畢竟，日後可能再也買不到囉！

購買資訊

le coq sportif Sport X《七龍珠》
6／26：新竹巨城
7／10：台北復興SOGO、信義A11新光三越、板橋大遠百、南崁台茂、台南西門新光三越、高雄夢時代
7／25：台中新光三越、台中大遠百

此外，UNIQLO近期也攜手知名導演新海誠，推出以電影《你的名字》、《天氣之子》為創作靈感的UT系列，並且會以角色、場景、海報等電影中的元素去設計，呈現新海誠細膩唯美的風格，預計將於7／15在日本率先上架，售價為日圓1,500元（約台幣435元）。

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲《天氣之子》與《你的名字》為導演新海成的作品。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲《你的名字》主題T-Shirt。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

▲le coq sportif Sport X《七龍珠》。（圖／滿心企業提供）

▲《天氣之子》主題T-Shirt。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

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關鍵字：

七龍珠, 日本, lecoqsportifSport, 賽亞人, 悟空, 比克, 龜仙人, 布瑪, 克林, 神龍
fashion.net

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