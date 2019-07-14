▲《蠟筆小新》妮妮的兔子被實體化啦！那麼可愛怎麼捨得揍～（圖／翻攝自san-ei-boeki.co.jp）

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相信有看過《蠟筆小新》的人一定都對這隻兔子不陌生～沒錯！就是每次妮妮生氣時都會拿來揍一頓的娃娃，沒想到日本的玩具大廠「三英貿易株式會社」居然將它實體化，推出這款90公分的「兔子娃娃」，讓各位也能好好發洩一下～

這款由「三英貿易株式會社」推出的「兔子娃娃」，90公分的大小抱起來剛剛好，軟綿綿像麻糬的觸感，一抱就有陷進去的感覺，放在家裡可以當睡午覺的好夥伴，如果是放在辦公室，剛好遇到欠揍的同事時，就可以學妮妮把兔子抓起來揍，說不定還有威嚇的效果呢（誤）。

▲遇到欠揍的同事時，就只能委屈一下兔兔了（揍）！（圖／翻攝自san-ei-boeki.co.jp）

此款「兔子娃娃」的售價為 ¥20,000（約為NT$5,710），雖然價格不太可愛，但是身為蠟筆小新鐵粉，想要收集全部周邊還是只能忍痛交出錢包了～兔子娃娃將於2019年9月初正式發售，到時候各位可以到日本購買，或者請朋友幫你代購回來喔！

▲「兔子娃娃」的售價為 ¥20,000（約為NT$5,710）。（圖／翻攝自san-ei-boeki.co.jp）

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