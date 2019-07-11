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木村光希接下DIAMOND DAZZLE代言人　大長腿配蕾絲上衣仙氣爆棚

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▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希（Kōki）又多出了新身份。（圖／翻攝自IG@diamonddazzleofficial，以下同）

編輯／Ann

年僅16歲的木村光希（Kōki）堪稱最強星二代，不僅擁有姣好身材和樣貌，星路也比許多演藝前輩順遂，手上代言接不完，除了擔任 BVLGARI 品牌代言人及 Chanel 美妝大使之外，現在又多出一個新身份，服飾品牌 DIAMOND DAZZLE 代言人。

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

雖然木村光希的起點就比一般人高，不過自身的條件也相當好，年紀輕輕就宛如天生的超模，落落大方絲毫不怯場，讓許多時尚品牌搶著要。此次代言的品牌DIAMOND DAZZLE，是DAZZLE FASHION地素時尚旗下的高端女裝，以半高級手工製作的精神，呈現出年輕時尚的美學，品牌旗下的蕾絲製品相當聞名。

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

DIAMOND DAZZLE本次的秋季廣告中，就能看到木村光希穿著裸色蕾絲上衣，自信擺拍的身影。畫面中木村光希綁起成熟的半丸子頭，清澈的眼神望向鏡頭，絲毫不怯場。宛如公主一般的薄紗設計，蓬蓬袖以及領口上方的蝴蝶結，突顯16歲女孩的溫柔美麗，看來此次廣告找來木村光希再適合不過。

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

換了一身打扮之後，木村光希戴起寬帽簷的黑色高帽，蕾絲拼接設計的連身洋裝，將可愛和帥氣風格拿捏的恰到好處，腳踩黑色厚底鞋，露出招牌長腿。十足的酷帥模樣，頗有老爸木村拓哉的影子，演繹出不同風格的DIAMOND DAZZLE，也讓觀眾一同見證木村光希的成長。

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關鍵字：

木村光希, Kōki, 木村拓哉, 星二代, 代言人, 品牌, DIAMOND DAZZLE
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