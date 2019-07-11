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夏日清爽蛋白美肌養成4步驟！保養專家：卸洗軟除　輕鬆去油光

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▲夏日清爽蛋白美肌養成4步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲女生們都想擁有零粉刺無毛孔、平滑又透亮的蛋白肌。(圖／翻攝IG@1993kg)

記者張毓容／綜合報導

近日動輒35度高溫，面對炎熱的夏天，你的肌膚也總是油膩暗沉嗎？氣候是造成臉部出油多寡的關鍵因素，高溫不但易讓毛孔皮脂腺加速分泌油脂，更容易形成粉刺，造成許多肌膚問題。保養專家Sam老師提出了夏日清爽肌的保養守則，只要透過簡單的日常保養4步驟，讓你夏天也能保持清爽潔淨又透亮的蛋白美肌。

Step 1：卸徹底
做好清潔是保養最基本、也最重要的步驟，尤其是有化妝習慣的女生，更要先將彩妝、髒污卸除乾淨，挑選卸妝產品除了依照個人膚質選質地外，更要留意卸除力是否足夠。

▲夏日清爽蛋白美肌養成4步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲1028 淨嫩肌深層保濕卸妝乳，250ml，NT$280。(圖／品牌提供)

1028淨嫩肌深層保濕卸妝乳採用獨特即溶配方，添加植物型玻尿酸，透過滑潤的保濕乳液質地，可輕鬆卸除全臉彩妝，並清潔毛孔多餘油脂髒污，卸完即能感受肌膚倍受柔潤彈白的光滑感。

▲夏日清爽蛋白美肌養成4步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲潔顏不徹底或過度去除油脂、角質，都會影響肌膚健康。(圖／翻攝IG@kiehls)

Step 2：洗乾淨
潔顏不徹底或過度去除油脂、角質，都會影響肌膚健康，甚至直接造成肌膚傷害。建議可使用含有氨基酸成分，且泡沫綿密柔滑的潔顏品，能深入潔淨肌膚紋理和毛孔，保留肌膚水分的同時，徹底去除角栓及多餘油脂，臉洗乾淨了就能預防黑頭形成。

▲夏日清爽蛋白美肌養成4步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲東森自然美 生化保濕洗面乳，80g，NT$950。(圖／品牌提供)

東森自然美 生化保濕洗面乳含水芹、長春藤萃取，溫和不刺激，可有效清除肌膚表面髒污及油脂，使用後肌膚明亮舒適不緊繃，適用於各類型肌膚。

Step 3：軟化角質
定期去除老廢角質，可改善肌膚新陳代謝及黯沉狀態，但建議避開磨砂式，使用較溫和的去角質產品，並留意去角質頻率切勿太頻繁，油肌及中性肌可一週1～2次，乾肌則一週1次即可，甚至可兩週1次，依照個人肌膚狀況調整。

▲夏日清爽蛋白美肌養成4步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）
▲FANCL 優格活氧面膜，13g x 6支，NT$1,450。(圖／品牌提供)

以鮮蜂王漿精華、西洋梨果汁發酵精華而研發出的FANCL優格活氧面膜，是創新水洗式面膜，厚敷在臉上用浸泡方式就能溫和有效的去除老廢角質，並恢復肌膚活力、提升代謝、同時避免痘痘生成，從肌底散發健康光澤感。

▲夏日清爽蛋白美肌養成4步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲清潔泥膜能幫助去除粉刺和多餘油脂，讓毛孔更潔淨。(圖／翻攝IG@kiehls)

Step 4：去除粉刺
定期去除粉刺，不僅能使肌膚看起來更潔淨，也更平滑，也能避免粉刺堵塞過久撐大毛孔。想去除粉刺，可使用有「溶解」效果或吸附效果的清潔泥膜，鬆動深層粉刺肌底，並吸附油脂污垢，讓毛孔回到潔淨細緻狀態。

▲夏日清爽蛋白美肌養成4步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Kiehl’s 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜-愛地球限量版，50ml，NT$750。(圖／品牌提供)
Kiehl’s亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜是富含珍貴的亞馬遜白泥，有效助於淨化肌膚，去除鼻頭、黑頭粉刺並吸收多餘油脂，改善毛孔粗大。

透過以上簡單的日常護理四步驟，即使面對夏日高溫悶熱的環境，也不擔心肌膚失控爆油狂長痘。不論你想要保濕、美白或抗老，先做好深層清潔絕對是夏日保養的關鍵，也才能讓之後的保養程序更有效。

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關鍵字：

夏季, 夏天, 肌膚, 保養, 清潔, 養膚, 卸妝, 洗臉, 去角質, 粉刺, 清粉刺, 去油光
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