fb ig video ETtoday search mobile

黑與白超時髦！香奈兒秋妝「5重點」搶先看

> >

▲時髦滿點的黑與白秋妝，7/12全台上市。（影／記者曾怡嘉攝） 

記者曾怡嘉 / 台北報導

設計師露西婭皮卡以香奈兒極致經典代表色－黑色與白色為主角，透過她的創意改造，推出全新秋妝。黑與白是她認為最能代表香奈兒女士的色彩；連結她存在的年代，她賦予色彩的力量以及這兩種顏色在她生命中展現的方式。

▲▼香奈兒黑與白秋妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼香奈兒黑與白秋妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲晶燦光透亮顏凍，20g，1,520元。

重點1

全新推出的晶燦光透亮顏凍，延展性極高，能迅速融於肌膚，留下炫目閃耀的光澤，呈現出電影裡才能看得到的迷人光暈，可作為細節的點綴，也可烘托並提亮日常妝容，更具質感。

▲▼香奈兒黑與白秋妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲（由上至下）四色眼影，#334時尚、#332浪漫，2,250元。

重點2

在細膩微妙的背景烘托下，雙眸成為本季最引人注目的焦點。黑、棕、銀、灰與白色調的漸變，營造出早期黑白電影時代銀幕女神的魅力光影。四色眼影也重新被演繹，除了黑白主題，更推出華麗棕色的絕美漸層。

▲▼香奈兒黑與白秋妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲（由上至下）超炫耀的極致絲絨唇膏，#130、#128，1,280元、COCO水晶糖光透唇釉，#816微醺、#814清澈，1,150元、超炫耀的柔霧唇釉，#974杏桃、#978無花果。

重點3

水晶糖光透唇釉推出深邃黑莓色，能增加雙唇濃度，而晶瑩剔透的高光色能點綴出淡淡微光，非常優雅。除了水光，也推出霧面唇彩的選擇，包括柔霧唇釉與極致絲絨唇膏，利用絕妙深淺兩色展現動人美唇。

▲▼香奈兒黑與白秋妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲時尚恆彩指甲油，13ml，880元。

重點4

利用黑白雙色的是絕對比，打造清晰分明的印象。與白的純粹美感，在指尖上充分展現，和諧動人。純淨的黑白色調，展現出香奈兒指甲油前所未有的抽象維度，同時絲毫不損其柔和與質感。

▲▼香奈兒黑與白秋妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲黑白雙色設計，別具新意。

重點5

首度問世的黑白雙色紙盒包裝，與秋妝主題黑與白相互呼應，俐落簡潔的配色讓人留下深刻印象。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

香奈兒, 秋妝, 2019
fashion.net

熱門文章

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

歡迎來到香奈兒圖書館～「小丑女」賞高訂秀慶生

孫芸芸看FENDI高訂秀集郵水行俠！樂喊：交了新朋友

李淳愛遲到歸咎「雙子座」　秀泰格豪雅錶戒壞毛病

「神仙姐姐」劉亦菲追隨宋慧喬代言腳步　戴Chaumet冠冕當公主

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

「港澳最美千金」何超蓮卡地亞新珠寶上身

「餅乾涼鞋」開箱！焦糖厚底配魔鬼氈　台灣限定連南韓都買不到

LV為《黑鳳凰》蘇菲特納打造拼接皮革的婚紗！

梵克雅寶把羅密歐與茱麗葉變珠寶　連約會陽台都超華麗

ET Fashion

推薦閱讀

12星座「七月運勢」　巨蟹、射手、魔羯、雙魚把握這二天好日子

全球唯一《KAWS BFF SCULPTURE》雕塑展登陸台中　準備打卡超夯巨型公仔

最怕孤單寂寞的4大星座！雙子天生愛熱鬧、愛家巨蟹竟也上榜

「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態 沒新鮮感就想閃電分手的3星座　雙子超怕千篇一律 營養師公開「瘦小腹」5+1飲食吃法　真的都很簡單 黑與白超時髦！香奈兒秋妝「5重點」搶先看 捨棄電影、網美餐廳！月底省錢約會8個行程　平淡的浪漫很幸福 韓妞狂打卡的「美妝蛋工廠」！雞蛋盒造型萌翻、裝到飽只要80元 《玩具總動員》最動人的11金句　「不要因為結束而哭泣，要為曾經發生過而微笑」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面