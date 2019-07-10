黑與白超時髦！香奈兒秋妝「5重點」搶先看

▲時髦滿點的黑與白秋妝，7/12全台上市。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

設計師露西婭皮卡以香奈兒極致經典代表色－黑色與白色為主角，透過她的創意改造，推出全新秋妝。黑與白是她認為最能代表香奈兒女士的色彩；連結她存在的年代，她賦予色彩的力量以及這兩種顏色在她生命中展現的方式。

▲晶燦光透亮顏凍，20g，1,520元。

重點1

全新推出的晶燦光透亮顏凍，延展性極高，能迅速融於肌膚，留下炫目閃耀的光澤，呈現出電影裡才能看得到的迷人光暈，可作為細節的點綴，也可烘托並提亮日常妝容，更具質感。

▲（由上至下）四色眼影，#334時尚、#332浪漫，2,250元。

重點2

在細膩微妙的背景烘托下，雙眸成為本季最引人注目的焦點。黑、棕、銀、灰與白色調的漸變，營造出早期黑白電影時代銀幕女神的魅力光影。四色眼影也重新被演繹，除了黑白主題，更推出華麗棕色的絕美漸層。





▲（由上至下）超炫耀的極致絲絨唇膏，#130、#128，1,280元、COCO水晶糖光透唇釉，#816微醺、#814清澈，1,150元、超炫耀的柔霧唇釉，#974杏桃、#978無花果。

重點3

水晶糖光透唇釉推出深邃黑莓色，能增加雙唇濃度，而晶瑩剔透的高光色能點綴出淡淡微光，非常優雅。除了水光，也推出霧面唇彩的選擇，包括柔霧唇釉與極致絲絨唇膏，利用絕妙深淺兩色展現動人美唇。

▲時尚恆彩指甲油，13ml，880元。

重點4

利用黑白雙色的是絕對比，打造清晰分明的印象。與白的純粹美感，在指尖上充分展現，和諧動人。純淨的黑白色調，展現出香奈兒指甲油前所未有的抽象維度，同時絲毫不損其柔和與質感。

▲黑白雙色設計，別具新意。

重點5

首度問世的黑白雙色紙盒包裝，與秋妝主題黑與白相互呼應，俐落簡潔的配色讓人留下深刻印象。

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