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好甜！「遇到李榮浩就知道是他了」　盤點楊丞琳的6個愛情金句

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▲▼楊丞琳的6個愛情金句。（圖／翻攝自IG）

▲恭喜甜蜜愛侶修成正果，楊丞琳、李榮浩官宣求婚成功。

編輯 / Lily　圖 /翻攝自楊丞琳、李榮浩IG

李榮浩和楊丞琳近年來愛得甜蜜又公開，前年在演場會把丞琳一把抓住狂吻，激起超多粉紅泡泡，而今日兩人先後承認求婚成功，幸福收場。回顧楊丞琳之前聊過的愛情觀，她曾表示遇到了這個他，感覺對了就不會換了。

1.偶爾「角色互換」維持新鮮感

在愛情的世界裡，女生不一定要被動，她曾經分享自己若是心動了，會拼命發短訊給對方。她奉勸女生有時要願意放下身段撒嬌，男生有時更可放下架子當個天真男孩，有時候互換身分，可讓愛情更加溫。

▲▼楊丞琳的6個愛情金句。（圖／翻攝自IG）

2. 愛情單單陪伴已經足夠

對她而言，愛情其實不用複雜，只要對方簡單陪伴在自己身旁，願意牽起她的手昭告世界，就已經是最幸褔的事。很多人對愛情沒有安全感，希望藉由對方物質給予才算是愛自己，這樣反而會忽略彼此真正的心意。

3.勇敢的拿、勇敢的放

談起戀愛，她是非常的理性派。當一段關係陷入僵持或是感覺不對，她會勇於放手。長大後的每段愛情她幾乎都會慎重評估，每個人都當過那個耳朵硬的人，但是耳朵硬一、兩次就好了，不要一直硬下去，最後搞得自己渾身是傷。

▲▼楊丞琳的6個愛情金句。（圖／翻攝自IG）

4. 我無法讓自己陷入愛情很累的負面情緒中

當她發現一段關係不對，就會勇於跳脫。如果一段關係是不快樂的，那麼就沒有在一起的必要，戀愛的目的就是要開心。當然她和李榮浩也會有爭執，但每次對方的幽默回應，都會讓她氣不起來，連吵架的機會都沒有。

5.戀愛是一種互相

戀愛應該是雙向、平等的，她認為女生可以堅強，男生也可以有軟弱、想依賴的一面。兩人相愛從來也是靠互相遷就、慢慢調整自己進而磨合出一段健康的關係。

▲▼楊丞琳的6個愛情金句。（圖／翻攝自IG）

6. 如果不能夠真正地做自己，那愛情還有什麼意義

一段漸漸失衡的愛情，起因來自雙方都想互相牽就，勉強自己改變到不自己都快認識自己。要知道改變後，或許不是他當初愛的你，真正的愛情是可以做自己，無論你好的、壞的，彼此都照單全收。

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關鍵字：

楊丞琳, 李榮浩, 愛情, 結婚, 求婚, 戀愛
fashion.net

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