李榮浩極簡穿搭贏得楊丞琳芳心　基本款素T、套裝就吸晴

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自2015年開始，知名歌手李榮浩與楊丞琳的戀情便透過一張合照曝光，而雙方的愛情走過4年後，就在7／11李榮浩剛滿34歲的這一天，他透過IG向大眾公佈求婚成功的喜訊。當年，李榮浩的穿搭不算太差，不過，似乎經過楊丞琳的改造以後，整體風格越來越時尚，所以下面一起來看看這位準新郎的穿衣風格吧！

▲李榮浩以前的穿衣風格。（圖／翻攝自李榮浩微博）

▲整體風格越來越時尚。（圖／翻攝自IG@lironghao85）

1.套裝

李榮浩選擇的這套服飾，上身為拉鍊式的襯衫，而下身為剪裁特殊的休閒長褲，其中，他特別將襯衫紮進褲頭裡，並且捲起褲管露出腳踝，皆是為了讓視覺有增高的效果。

▲套裝簡單好搭配。（圖／翻攝自李榮浩微博）

2.復古風

全身以黑色為主調，並且亮點都在上身，這件運用皺褶感的襯衫，除了袖口的設計採用內縮的設計以外，更在背後與手臂以綠、紅、藍3色線條營造復古感。

▲襯衫紮進褲頭可以拉長比例。（圖／翻攝自李榮浩微博）

3.休閒風

這套主要是用黃、綠、白來強調春夏的既視感，其上身選用照片T-Shirt搭配黃色牛仔外套，而褲子則為軍綠色的寬褲，整體看來呈現上短下長的造型，如此一來，便可以使比例更加完美。

▲黃色外套搭配軍綠色寬褲，營造春夏的感覺。（圖／翻攝自李榮浩微博）

相信大家看完以上3套穿搭以後，應該可以發現李榮浩時常將上衣紮進褲頭裡，並且喜歡選擇襯衫作為日常搭配，因為這其實是女生喜歡的男生穿衣風格，所以各位男性朋友不妨考慮一下準新郎李榮浩的風格，說不定下一個結婚的就是你哦！

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