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染髮不用再久坐！髮型師教你用「一杯咖啡時間」讓褪色髮回春

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▲▼髮型師教你讓褪色髮回春。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲特殊髮色讓人好心動，但後續的保養維護才是大問題。（圖／翻攝自IG/ponymakeup）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

流行了好一陣子的細挑染及歐美特殊髮色,讓許多女孩趨之若鶩。但越特殊的髮色越是難照顧，AVEDA 資深教育講師 Meggy 分享，通常染後 1 個月頭髮就會開始褪色、失去光澤，冒出來的黑髮更會讓造型走樣。現在不必坐太久，短短時間就能讓染後秀髮煥然一新。

▲▼髮型師教你讓褪色髮回春。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

AVEDA推出極光染髮，訴求不傷髮質、賦予秀髮天使光。（圖／品牌提供）

許多人都希望藉由染髮改變風格和心情，但每次染沒多久就因為褪色、長出來的黑髮而煩惱不已，有人因為排不出時間重染，甚至擔心花費和太頻繁的染髮容易傷害髮質而苦撐，直到最後走樣，整個人看起來超沒質感。

▲▼髮型師教你讓褪色髮回春。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲花植極光髮色光療之後，髮色變得光澤且有質感。（圖／品牌提供）

根據統計，頭髮平均一個月會長1-2 公分，染髮兩個月後就會面臨窘境，除了補染還有什麼解決之道？AVEDA推出只需一小時的花植極光髮色光療，就像補妝依樣能為褪色髮絲重新鍍上一層亮麗極光，甚至能依個人需求微調髮色。護髮等級滋潤配方，不需要擔心傷害髮絲，反而讓染後髮質更滑順。

▲▼髮型師教你讓褪色髮回春。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

巴黎卡詩推出修飾染後秀髮的燦金絕色系列。（圖／品牌提供）

巴黎卡詩也針對漂染後的護色修護推出「燦金絕色系列｣，包含溫和清潔的髮浴、修護髮膜與免沖洗熱活精華，特別添加紫羅蘭矯色粒子、高山雪絨花萃取與玻尿酸，深入髮纖結構，中和修飾染後秀髮的黃、橘、銅色調並提供秀髮柔順髮感。

▲▼髮型師教你讓褪色髮回春。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲巴黎卡詩 燦金絕色髮膜，200ml，2,000元。

帶有「紫羅蘭矯色粒子｣的髮浴與髮膜，運用色彩學的補色的原理，好比化妝品中帶有紫色調的隔離霜能中和偏黃的膚色，紫羅蘭矯色粒子能修飾矯正秀髮帶黃、橘、銅的色調，染冷色系或棕色系的秀髮能幫助修飾髮色，對於漂染後的秀髮，效果更為顯著。

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關鍵字：

染後, 染髮, 護色, 快速, aveda, 卡詩
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