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這畫面太驚人！肯爺把全系列Yeezy鞋款一字排開　神鞋帝國狂賣450億

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編輯／Duke

肯爺（Kanye West）自Nike轉入Adidas後，所創造的Yeezy盛世為潮流圈帶來新氣象，同時也成為時下年輕人最喜愛的球鞋。日前，肯爺接受《富比士》的專訪，當中便談到他一手打造的Yeezy帝國以及眾多未公開的鞋款。

▲肯爺的Yeezy帝國。（圖／翻攝自Forbes、StockX）

▲肯爺曬出超過350雙的Yeezy鞋款，場面非常驚人。（圖／翻攝自Forbes）

首先，身為一名饒舌歌手的的肯爺，除了演唱的收入之外，Yeezy鞋款與服飾也為他賺進大把鈔票，肯爺的成功和麥可喬丹（Michael Jordan）一樣都在於球鞋，其中擁有34年歷史的Jordan Brand，目前年銷售額已經達到美金30億元（約台幣900億元），而肯爺的Yeezy帝國則預計會在2019年達到美金15億元（約台幣450億元），並且持續增長中。


▲Yeezy系列於2019年的銷售額將達到台幣450億元。（圖／翻攝自Forbes）

自2009年肯爺攜手Nike推出了Air Yeezy 1後，隨著Nike銷售額的蓬勃發展，並於2012年的Air Yeezy 2達到高峰，這也讓肯爺感覺Nike對他就像麥可喬丹一樣重視，便有想做更多的想法出現，不過，當時Nike拒絕提供給他版稅，所以雙方就分道揚鑣了，爾後，肯爺於2013年受到Adidas的邀請，而且根據消息人士透露，Adidas給肯爺15％的版稅，所以2015年才會出現第一雙Yeezy Boost 350。

▲肯爺的Yeezy帝國。（圖／翻攝自Forbes、StockX）

▲左邊為Nike Air Yeezy 1、右邊為Nike Air Yeezy 2。（圖／翻攝自Forbes）

▲肯爺的Yeezy帝國。（圖／翻攝自Forbes、StockX）

▲2015年誕生了Yeezy Boost 350。（圖／翻攝自Forbes）

第一雙Yeezy Boost 350配色為「Turtledove」。（圖／翻攝自StockX）

▲第一雙Yeezy Boost 350配色為「Turtledove」。（圖／翻攝自StockX）

▲肯爺曬yeezy 。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲肯爺曬yeezy 。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲肯爺曬yeezy 。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲肯爺曬yeezy 。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲所有的Yeezy系列鞋款以年輪的方式一字排開，畫面十分驚人。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

然而，肯爺也大方的分享所有他設計的鞋款，包括未發售的Yeezy Boost 350 V3、Yeezy 451、Yeezy 500、Yeezy 1050以及BSKTBL籃球鞋等，而總數量更是超過350雙，每天穿幾乎一整年都不會重複，這畫面讓人相當震驚，看來肯爺喊的「人人都有Yeezy穿」的宏願，正在一步步實現中。

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關鍵字：

肯爺, Nike, Adidas, Yeezy, Boost, 富比士, Jordan, 麥可喬丹
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