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明太子、鮭魚卵...紀念日就送「飯糰餡料戒指」給吃貨女友

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編輯／Ping　圖／翻攝自kitan.jp

日本奇譚俱樂部時常會推出有趣又特別的扭蛋，像是近期推出的「飯糰餡料戒指」，將扭蛋盒設計成超有創意的三角飯糰造型，打開後，裡面居然是不同口味的餡料戒指！如果你的女友剛好是吃貨，那麼下次紀念日就送這幾款戒指給她吧～

▲魚卵戒指。（圖／翻攝自kitan.jp/）

此次日本扭蛋大廠奇譚俱樂部推出的「飯糰餡料戒指」（おにぎりん具）一共有5種不同口味的戒指，分別有烤鮭魚、梅干、明太子、鮭魚卵以及昆布，外面還用三角飯糰造型的扭蛋盒裝著，從裡到外都讓人忍不住要流口水了呢～尤其是晶瑩剔透的鮭魚卵戒指，戴在手上瞬間散發出鮮甜味。（注意！「飯糰餡料戒指」不可食用！）

▲魚卵戒指。（圖／翻攝自kitan.jp/）

超可愛的「飯糰餡料戒指」，不僅外型精緻逼真，戒圍還可以依照指圍調整，不管是男女胖瘦都可以戴！以下是官方分享的實體扭蛋影片，轉出來真的是三角飯糰的造型～預計將在9月份的時候正式發售，一轉的售價為¥300（NT$86），喜歡的朋友們到日本千萬不要錯過喔。


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關鍵字：

戒指, 日本, 有趣, 新奇, 壽司, 餡料戒指, 奇譚俱樂部, 飯糰餡料戒指, 扭蛋
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