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夏天出油好可怕！韓妞分享5個美妝小秘訣，讓你維持12小時不脫妝

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夏天最怕脫妝，美美的出門，在外面不到幾分鐘，臉就開始出油流汗，還沒開始約會就先輸一半。韓妞分享幾招很實用的底妝技巧，可以把底妝畫的堅強牢固，更可以讓你持妝12小時，油田肌也可以變成水光肌喔！

韓妞持妝第一招：妝前保濕

▲▼ 原來「蜜粉」可以這樣用！韓妞分享5個夏天不脫妝的方法，讓你持妝超過12小時（圖／bella儂儂提供）

不論是化妝前，還是日常，保養防曬絕對不能少，想要妝容更服貼更持久，「妝前」保濕絕對不可以馬虎喔！韓妞在化妝前，會好好的把保養步驟完成，甚至化妝前敷上1分鐘早安面膜，讓肌膚呈現保濕的狀態，或是擦上妝前精華來修飾毛孔泛紅。

韓妞持妝第二招：三明治底妝法

▲▼ 原來「蜜粉」可以這樣用！韓妞分享5個夏天不脫妝的方法，讓你持妝超過12小時（圖／bella儂儂提供）

一般化妝時，隔離＋粉底＋蜜粉應該是大家的SOP，不過在網路上流傳的「三明治底妝法」或許更適合夏天會狂出油的你。在保濕做好後，薄薄的刷上一層蜜粉，切記！薄薄的就好，接著再上粉底，避免粉底直接和肌膚接觸，當你出油時會先被那一層蜜粉融合，不會影響底妝。

韓妞持妝第三招：烘焙定妝法

▲▼ 原來「蜜粉」可以這樣用！韓妞分享5個夏天不脫妝的方法，讓你持妝超過12小時（圖／bella儂儂提供）

歐美的美妝部落客幾乎都用「烘焙定妝法」，就是針對油性肌膚的人，在畫完底妝後，再容易出油的位置，T字、鼻翼刷上厚厚的一層蜜粉，靜置幾分鐘，再將粉刷勻，目的就是讓底妝隔絕空氣，隨皮膚溫度升高出油，可以讓底妝溶在肌膚上，就可以達到持妝的效果。

韓妞持妝第四招：定妝噴霧

▲▼ 原來「蜜粉」可以這樣用！韓妞分享5個夏天不脫妝的方法，讓你持妝超過12小時（圖／bella儂儂提供）

如果想要底妝更牢固，建議在擦完蜜粉後噴上定妝噴霧，一方面降低粉感，一方面就像是幫你的妝完美貼在一起，形成一層防護罩。在這邊提醒，保濕噴霧不一定是定妝噴霧喔！如果只是單純的保濕水，噴上後可能會讓你的妝崩落，最好購買前詢問一下專櫃的彩妝師。

韓妞持妝第五招：細節不放過

▲▼ 原來「蜜粉」可以這樣用！韓妞分享5個夏天不脫妝的方法，讓你持妝超過12小時（圖／bella儂儂提供）

其實，現在很多品牌都有推出持妝小物，像是上面提到的定妝噴霧，或是眼影底膏，妝前乳等等，都是為了讓你的妝續航力更久，這些局部範圍的細節做好，相信過了大半天你的妝整還會是美美的。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路 

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關鍵字：

蜜粉, 持妝, 12小時不脫妝, 定妝, 妝感, 控油, Bella, 儂儂
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