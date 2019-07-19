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2019夏季美妝大勢！迪奧、香奈兒推「沙漠金」色眼影盤

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過了粉嫩色的櫻花季，夏天的腳步也不遠啦！夏天的印象就是陽光、沙漠、曠野、海灘，這種帶著細沙感覺的金色是今年流行趨勢，品牌紛紛推出代表夏天彩妝，趕快一起來瞧瞧今年夏天的玩意兒吧！

Dior 狂野盛夏

▲▼ 2019夏季妝容關鍵字：「沙漠金」！Dior、香奈兒、NARS彩妝推薦（圖／bella儂儂提供）

迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philip從曠野大地的豐富色調，當做設計靈感，呈現2019年夏季限量彩妝主題是「狂野盛夏」，調配出高顯色，而且充滿光澤的色彩配方與質地，為唇頰染上沙漠金與暖陽金，打造狂野原始又優雅細緻的大地色妝容。

迪奧輕透光礦物蜜粉餅 狂野盛夏限量版

▲▼ 2019夏季妝容關鍵字：「沙漠金」！Dior、香奈兒、NARS彩妝推薦（圖／bella儂儂提供）

迪奧的蜜粉餅很多網友都表示美到捨不得用，除了有經典的品牌刻字，用刷具混著使用能讓臉提亮。不論是以輕盈柔嫩的玫瑰粉色＃001 Rose Sweet（右）打亮膚色，或是以＃002 Dune Heart（左）為肌膚刷上曠野沙漠的暖金色調，任何膚色都能綻放健康光芒。

迪奧經典五色眼影 狂野盛夏限量版

▲▼ 2019夏季妝容關鍵字：「沙漠金」！Dior、香奈兒、NARS彩妝推薦（圖／bella儂儂提供）

從非洲、南美洲遙遠的國家擷取靈感，用一系列古銅色與暖陽色互相搭配，在自然的大地色調與光澤間做創作。盤面更飾以頂級手工訂製金具為靈感的圖騰，展現狂野感性之美。

＃696 Sienna（左）以焦糖棕、熾熱黃褐色烘托香草金色，色彩搶眼明亮，宛如生意盎然的曠野大地。＃786 Terra（右）以琥珀棕色譜環繞玫瑰金核心，創造隱隱光輝的低調性感眼妝。

香奈兒時尚裸光九色眼影盤

▲▼ 2019夏季妝容關鍵字：「沙漠金」！Dior、香奈兒、NARS彩妝推薦（圖／bella儂儂提供）

香奈兒每個夏天就會根據趨勢推出新的9色眼影盤，今年用時尚裸光系列為代表。呼應夏天的炎熱感，9款自然眼影色調皆閃耀著猶如進行完戶外活動般的健康光澤。

輕盈的米色、搖曳細緻光芒的玫瑰米色、自然可可色、裸膚色、月光白、霧面卡其、深巧克力色、古銅棕與赭色…宛如 Pantone 色彩表的配色設計，汲取自大地的豐沛能量，從閃閃發光的岩石到紅土球場、柔軟細沙或肥沃土地，靈感俯拾皆是。風格百搭，絕不出錯。由淺到深，9款色彩適合所有膚色。

NARS限量頰彩盤

▲▼ 2019夏季妝容關鍵字：「沙漠金」！Dior、香奈兒、NARS彩妝推薦（圖／bella儂儂提供）

萬眾矚目NARS限量頰彩盤，今夏以絕美沙漠境象為靈感，運用溫暖沙棕，混搭實用乾燥玫瑰與紫羅蘭配色，推出2款不同色系的仲夏沙漠眼頰盤。

根據不同膚色喜好，選擇大地色系的「沙漠夕陽眼頰盤」（左），或乾燥玫瑰色系的「沙漠玫瑰眼頰盤 」（右），上排4色眼影暈染夏日神秘魅惑眼眸，下排修容打亮，強化臉部深邃輪廓，一盤在手玩出百變妝感。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

沙漠金, 夏季妝容, 彩妝時尚, 香檳金, 金屬光澤, 金屬妝, Bella, 儂儂
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