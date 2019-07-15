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Yeezy馬拉松即將開跑！雲朵藍、薩諾斯配色，多到根本買不完

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@yeezyseason2、@yeezymafia、Adidas

時序進入下半年，肯爺（Kanye West）帶領的Yeezy帝國，將會不斷進攻各位的荷包，因為8月至10月還有5款新鞋接著推出，同時，OG配色的Yeezy Boost 700全家福尺寸也會於近日迎來補貨，簡直就是Yeezy系列所舉辦的馬拉松，一雙接著一雙根本買不完！

1.Yeezy 500「Bone White」

▲8-10月發售的Yeezy。（圖／翻攝自IG@yeezyseason2、yeezymafia、Adidas）

有著「老爹鞋」外型的Yeezy 500，絕對是一款不容小覷的球鞋，而這雙名為「Bone White」的配色，使用米白色鞋面，並搭配焦糖色的鞋底，預計將於8月登場，售價為台幣7,600元。

2. Yeezy Boost 350 V2「Citrin」

▲8-10月發售的Yeezy。（圖／翻攝自IG@yeezyseason2、yeezymafia、Adidas）

這雙Yeezy Boost 350 V2「Citrin」配色，將會以拼接為主打設計，其上方的顏色為黃色，而下方則是以灰色呈現，預計將於9月登場，售價為台幣8,800元。

3. Yeezy Boost 350 V2「Cloud White」

▲8-10月發售的Yeezy。（圖／翻攝自IG@yeezyseason2、yeezymafia、Adidas）

該鞋款自曝光以來，便受到許多朋友的關注，因為配色的選擇上，將是以天空與雲朵為靈感，而設計出Yeezy系列少見的藍白色配置，預計將於9月登場，售價為台幣8,800元。

4. Yeezy 500「Stone」

▲8-10月發售的Yeezy。（圖／翻攝自IG@yeezyseason2、yeezymafia、Adidas）

白色是許多人心目中最愛的顏色，目前Yeezy系列的鞋款中，就只有Yeezy 500還沒有出現過，不過，這雙名為「Stone」的配色，將會為大家帶來白色款的Yeezy 500哦！預計將於10月登場，售價為台幣7,600元。

5. Yeezy 500「Soft Vision」

▲8-10月發售的Yeezy。（圖／翻攝自IG@yeezyseason2、yeezymafia、Adidas）

自Yeezy Boost 350 V2推出粉嫩的「Synth」後，Yeezy 500也即將迎來淺紫色的「Soft Vision」，其中，該鞋款因顏色接近《復仇者聯盟4：終局之戰》的大反派，所以也被稱為「薩諾斯」配色，預計將於10月登場，售價為台幣7,600元。

6. Yeezy Boost 700「Wave Runner」

▲8-10月發售的Yeezy。（圖／翻攝自IG@yeezyseason2、yeezymafia、Adidas）

2017年推出的Yeezy Boost 700的OG配色，是一雙以灰色為主調，並搭配著黑色、藍色以及橘色產生撞色設計的鞋款，預計將帶來全家福尺寸，不過，目前沒有補貨的相關資訊，而售價為台幣10,800元。

另外，9月還有一個值得各位關注的聯名系列，那就是Sacai X Nike LDWaffle的解構風球鞋發售，並且一次迎來粉綠、黑灰以及灰白等3款配色，其中，根據IG爆料帳號@py_rates_的消息指出，該系列原訂的7／18發售，將會暫緩至9／5發售，所以喜歡的朋友要再等等囉！

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關鍵字：

肯爺, Yeezy, Boost, 350V2, 500, 700, 復仇者聯盟4, 薩諾斯, Sacai, Nike
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