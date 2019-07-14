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軍綠色與太陽花！村上隆 X PORTER帶來最完美結局　3款包包7／20登場　

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編輯／Duke

日本國民品牌HEAD PORTER自宣佈結束營運以後，還是不斷的推陳出新，其中，曾於今年初的巴黎時裝周時，藝術大師村上隆便一併公開與HEAD PORTER的聯名計畫，而使用的包款則是以美國空軍飛行夾克MA-1為靈感的「TANKER」系列，究竟村上隆會怎麼呈現此次的聯名，下面一起來看看吧！

▲村上隆 X HEAD PORTER。（圖／翻攝自IG@porter_flagship_store）

▲村上隆即將與HEAD PORTER聯名。（圖／翻攝自IG@porter_flagship_store）

該系列的包款在設計與配色上，將會以軍綠色為主調，並繡上村上隆經典的「太陽花」元素後，套用於後背包、手提包以及腰包上，同時，「太陽花」的數量也會跟著包型的大小遞減，另外，由於今年適逢「TANKER」系列的35周年，所以雙方才會決定在品牌結束營運前，搶先推出聯名系列，帶給大家一個完美的最終章。

▲村上隆 X HEAD PORTER。（圖／翻攝自IG@porter_flagship_store）

▲以軍綠色為主調，並繡上「太陽花」。（圖／翻攝自IG@porter_flagship_store）

▲村上隆 X HEAD PORTER。（圖／翻攝自IG@porter_flagship_store）

▲村上隆 X HEAD PORTER。（圖／翻攝自IG@porter_flagship_store）

▲村上隆 X HEAD PORTER。（圖／翻攝自IG@porter_flagship_store）

▲「太陽花」數量從後背包的3朵遞減至腰包的1朵。（圖／翻攝自IG@porter_flagship_store）

村上隆 X HEAD PORTER聯名系列，預計將於7／20在PORTER表參道店、PORTER丸之內店、PORTER大阪店、PORTER STAND品川站、PORTER STAND東京站以及官網上市，而7／27則於Tonari no Zingaro販售，不過，這次的聯名系列是以抽籤形式決定，並且每人每款限購一個，所以想要購入的朋友，可以要請代購或是當地友人幫忙，才有機會能夠買到哦！

最近，村上隆除了與HEAD PORTER聯名以外，還曾於4月的時候，幫美國女歌手Billie Eilish製作了《you should see me in a crown》的動畫版MV，而村上隆的Logo和Billie Eilish的個人品牌亦大量出現於動畫中。

然而，村上隆旗下的Animanga Zingaro藝廊，近期也為《you should see me in a crown》的動畫版MV舉辦展覽，並且帶來村上隆所設計的限量商品，目前該展覽已於7／10登場，身在日本的朋友都可於7／23以前，前往位於中野車站的Animanga Zingaro藝廊參觀哦！

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關鍵字：

日本, PORTER, 巴黎時裝周, 村上隆, MA-1, TANKER, 太陽花, 表參道, 東京, 大阪, BillieEilish
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