腋下黑黑超尷尬，小地方更要保養！男生會偷偷打分數的5個部位

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@hyunah_aa

以一個男生觀察女生的角度來看，也許和女孩們在意的地方不一樣喔！女孩們出門約會時，總是會花許多心力在妝容、穿搭上，有時候可能會忽略一些小地方，然而這些地方也可能是男生看到會偷偷打分數的地方！以下5個部位，其實許多男生們都會在意，平常保養好才能讓自己大加分喔～

＃膝蓋、手肘

膝蓋和手肘是在清潔時很容易忽略的地方，也容易堆積老廢角質，看起來黑黑、粗粗的，即便明明很乾淨感覺上就是會有點髒髒的。洗澡時別忘了多搓揉幾下，還要定期去角質喔～

＃指甲

不論手指是不是修長、好看的，指甲的部分最好要保持乾淨！指甲中不能卡汙垢，也不要留得過長，有咬指甲習慣的女孩更要改過來，否則坑坑巴巴的真的不好看，維持乾淨之外，偶爾擦擦指甲油、做個美甲也很好。

＃腋下

無袖的季節腋下時常需要出來見人，除了每天都要刮腋毛之外，也不要忘了收斂、美白，畢竟頻繁的刺激很容易造成色素沉澱，還要注意小小黑頭不能冒出來，容易有味道的女生要記得擦上止汗劑，保持清香。

＃背後

從脖子後、肩頸延伸下去的肌膚，有時穿領口寬大的衣服時，都會露出來，這時如果心儀的對象站在你身後，發現脖子後也太暗沉粗糙了吧？這樣就太尷尬了，因為平常洗澡自己看不到後面，容易隨便撸一撸帶過，防曬也很少擦到後面，所以平常要記得擦美白乳液保養、身體去角質喔～

＃牙齒

另外，牙齒也是很重要的一環喔，如果牙齒本身長的不整齊，至少也要看起來白皙、不能卡菜渣，平常少點喝咖啡、茶飲，使用美白牙膏。如果存夠了錢，也推薦去矯正、美白，相信是絕對不會後悔的投資。

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