林俊傑、昆凌穿Polo Ralph Lauren同框看溫網　周董隔著電視超忌妒

編輯／JJ 圖／品牌提供、翻攝自IG@hannah_quinlivan、@jjlin

今年的溫布頓網球錦標賽男子單打決賽在昨天深夜開打了，相信不少人都熬夜守在電視前面吧？而在遙遠的溫布頓，林俊傑與昆凌都受邀前往現場觀賞比賽，兩人一同穿著Polo Ralph Lauren系列服裝現身，能觀看現場比賽真的好令人羨慕，林俊傑還俏皮PO文向周董喊話：「不用擔心，我會好好照顧昆凌的！」。

林俊傑在比賽會場穿著了一襲深藍色雙排釦西裝，同色下身，繫上白條紋領帶，合身的剪裁看起來挺拔又帥氣，一旁崔始源也同樣穿著Polo Ralph Lauren西裝，不過顏色較深，搭配的則是白色西裝褲。

昆凌穿著淺駝色套裝，簡約又優雅，垂墜的大寬褲上，皮帶與褲前的打摺讓整體變的更修長，很有巧思，妝容也以大地色系為主，不會過分搶鏡，戴上墨鏡巨星架式十足，昆凌駕馭這套實在是太美了！

林俊傑、昆凌兩人在現場也與許多來自各地的大明星同框合照，場面看起來相當歡樂，球賽也十分精采，而可憐的周董卻是在家看電視，與老婆隔空喊話。

在觀看比賽前林俊傑以一身休閒打扮現身機場，身著Polo Ralph Lauren系列深藍色長版大衣、POLO的經典熊熊毛衣，搭配輕鬆的牛仔褲與白鞋，手上則推著愛用的GOYARD白色登機箱，看似一派休閒卻同時流露紳士氣息，很符合Polo Ralph Lauren形象大使之位。

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