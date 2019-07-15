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京都期間限定「觀音電車」開跑！車頂有千隻手　有搭有保庇

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編輯／JJ　圖／翻攝自twitter@aranchan631、@JpSagarail、@ryoeisei

到了日本關西就一定要去京都啊！京都是一個古色古香的文化古都，尤其是寺廟、建築，都非常值得一看，由於近期「仁和寺觀音堂」剛修復完畢，嵐山電車便推出了期間限定的「觀音電車」！觀音的手密密麻麻嵌在列車的天花板上，奇妙的模樣在Twitter上被不斷瘋狂轉發。

▲京都千手觀音列車。（圖／翻攝自Twitter）

整輛列車的外觀是紫色的，側邊有著千手觀音的圖樣，看起來很莊嚴、神聖，觀音電車的來回方向車頭也分別不同，有些逗趣。

▲京都千手觀音列車。（圖／翻攝自Twitter）

電車的內部則是重頭戲！漆成金色的千手觀音之手，手中拿著不同的器物，代表不同面向的保佑，也象徵著觀音的慈悲力量，而車廂的牆壁也貼上了滿滿的神明畫像，精緻的裝置設計讓整個車廂都散發著滿滿廟宇氣息，坐在裡頭感覺會特別得到了神明的庇祐～

▲京都千手觀音列車。（圖／翻攝自Twitter）

▲京都千手觀音列車。（圖／翻攝自Twitter）

▲京都千手觀音列車。（圖／翻攝自Twitter）

許多人看到都說：「感覺被保佑了～」、「心靈被淨化了」，不過也有些人覺得：「乍看之下也太可怕了！」、「晚上不敢搭啦！」仔細看看好像是有點驚恐，不過也別擔心，觀音會保護大家的～

▲京都千手觀音列車。（圖／翻攝自Twitter）

「觀音電車」駛於2019年6／29～11／29，想去體驗看看的朋友還來得及！嵐山電車本身就會經過許多寺廟、景點，搭乘電車時可以沿途走走逛逛，最後再去這次的主角「觀音堂」朝聖～

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關鍵字：

日本, 京都, 嵐山電車, 觀音電車
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