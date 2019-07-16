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GD《UNTITLED, 2017 無題藝術展》首站登陸台北　親手設計「花路」7月底開賣

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編輯／Duke

雖然知名南韓明星GD（G-Dragon）還在服役中，但是他的一舉一動仍然備受大眾關注，其中，他在7／15於個人官方微博便透露即將首次舉辦潮流藝術展，並且第一站落腳台北，究竟這次的展覽有哪些值得參觀的，下方帶各位介紹。

▲GD無題潮流藝術展。（圖／翻攝自UNWRAPP、AMA_Official FB、縱橫公關提供）

▲第一站落腳台北的GD「UNTITLED,2017無題藝術展」。（圖／翻攝自AMA_Official FB）

即將首次舉辦潮流藝術展的GD，將這次的標題訂為「UNTITLED,2017無題藝術展」，而台灣作為展覽的第一站，當然也會搶先公開限量作品，其中，GD所創作的「花路」也是最大亮點，因為該系列將會有7幅油畫作品，並且「花路」的韓文意思代表著「通往幸福的道路，期許對方可以走在充滿花香的路上，迎向一帆風順的人生」，真的是相當令人期待！

▲GD無題潮流藝術展。（圖／翻攝自UNWRAPP、AMA_Official FB、縱橫公關提供）

▲「花路」系列的油畫，共有7幅。（圖／翻攝自UNWRAPP）

暑假登場的「UNTITLED,2017無題藝術展」，將於8／1開始在台北的DOPENESS ART LAB展出，並且台灣作為展覽巡迴的第一站，必定會有許多首次公開的作品，相信各位粉絲應該已經躍躍欲試，迫不及待的想參觀了。而「花路」系列的油畫，預計將會於7／31的中午12點在UNWRAPP官網開放全球預購，大家千萬別錯過哦！

▲GD無題潮流藝術展。（圖／翻攝自UNWRAPP、AMA_Official FB、縱橫公關提供）

▲台北展出的時間為8／1至8／18。（圖／翻攝自UNWRAPP）

展覽資訊

「UNTITLED,2017無題藝術展」

地點：DOPENESS ART LAB（台北市和平東路三段 308 巷 60 號）

時間：8／1至8／18（周一休館）

最近，台灣的展覽非常多，並且也都相當有名，除了GD要來開設潮流藝術展以外，創作BFF角色出名的藝術家KAWS，也在7／15帶來「KAWS BFF SCULPTURE」雕塑展，並且展出的地點在台中大里的DALI ART藝術廣場，其中，這隻巨型的藍色BFF是KAWS特別為台灣量身訂製的，所以也存在著特殊的意義，另外，這次的周邊商品為6吋的BFF毛絨公仔，售價為台幣2,990元，想要的朋友可要手刀衝去排隊囉！

▲GD無題潮流藝術展。（圖／翻攝自UNWRAPP、AMA_Official FB、縱橫公關提供）

▲GD無題潮流藝術展。（圖／翻攝自UNWRAPP、AMA_Official FB、縱橫公關提供）

▲「KAWS BFF SCULPTURE」雕塑展。（圖／縱橫公關提供）

▲GD無題潮流藝術展。（圖／翻攝自UNWRAPP、AMA_Official FB、縱橫公關提供）

▲這次販售的6吋BFF毛絨公仔。（圖／ETtoday攝）

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關鍵字：

GD, 南韓, 潮流藝術展, UNTITLED, 無題, 花路, KAWS, BFF, 台中
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