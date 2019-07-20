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氣溫動輒35度要穿什麼？夏季5大褲型推薦＋搭配　還不快來帥一波

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編輯／Duke

台灣最近的天氣讓人相當難受，氣溫動輒35度以上的高溫，長褲根本穿不住，這時短褲就是最佳的選擇，不過，短褲卻又比長褲較不好搭配，所以今天就要來推薦5款褲型與推薦搭配的單品，讓各位穿得輕鬆也時尚哦！

1.工作短褲

工作短褲的重點在於兩側的口袋設計，雖給人較粗獷的感覺，但卻是一件簡單又耐穿的褲型，其中，推薦搭配Oversize的T-Shirt或是版型硬挺的上衣。

▲夏季短褲推薦。（圖／翻攝自Nike、Adidas、INVINCIBLE FB、Goopi、Levis、IG@justdon、@levis）

▲夏季短褲推薦。（圖／翻攝自Nike、Adidas、INVINCIBLE FB、Goopi、Levis、IG@justdon、@levis）

▲工作短褲簡單好穿搭。（圖／翻攝自INVINCIBLE FB）

2.棉短褲

可能有人會覺得很像睡褲，但棉短褲也可以搭得很好看，所以購買的時候一定要挑選重磅材質或是有細節設計的款式，推薦搭配合身T-Shirt與長襪即可。

▲夏季短褲推薦。（圖／翻攝自Nike、Adidas、INVINCIBLE FB、Goopi、Levis、IG@justdon、@levis）

▲夏季短褲推薦。（圖／翻攝自Nike、Adidas、INVINCIBLE FB、Goopi、Levis、IG@justdon、@levis）

▲棉短褲可以選擇較厚的材質或是有細節變化的款式。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

3.球褲

球褲搭配球鞋也成為了風潮，其中，球褲的最大優勢在於透氣與輕薄，所以各位在購買時可以挑選不同於以往的設計，像是Logo的變化與印花，推薦搭配背心或是Oversize的T-Shirt。

▲夏季短褲推薦。（圖／翻攝自Nike、Adidas、INVINCIBLE FB、Goopi、Levis、IG@justdon、@levis）

▲夏季短褲推薦。（圖／翻攝自Nike、Adidas、INVINCIBLE FB、Goopi、Levis、IG@justdon、@levis）

▲輕薄、透氣絕對是球褲的代名詞。（圖／翻攝自Juice、IG@justdon）

4.牛仔短褲

經典不敗的牛仔褲，就算變身短褲一樣好搭耐穿，由於夏季適合較淡的色調，所以購買淺色的牛仔短褲會是最佳選擇，推薦搭配襯衫、版型硬挺的上衣。

▲夏季短褲推薦。（圖／翻攝自Nike、Adidas、INVINCIBLE FB、Goopi、Levis、IG@justdon、@levis）

▲夏季短褲推薦。（圖／翻攝自Nike、Adidas、INVINCIBLE FB、Goopi、Levis、IG@justdon、@levis）

▲牛仔短褲穿法多元，可以選擇捲起褲管或是加工抽鬚。（圖／翻攝自Levis、IG@levis）

5.機能短褲

台灣的天氣潮濕炎熱，所以快乾、舒適的機能短褲是最佳選擇之一，而各位可以挑選多口袋設計，如此一來也不用攜帶包包出門，推薦搭配戰術背心以及漁夫帽。

▲夏季短褲推薦。（圖／翻攝自Nike、Adidas、INVINCIBLE FB、Goopi、Levis、IG@justdon、@levis）

▲夏季短褲推薦。（圖／翻攝自Nike、Adidas、INVINCIBLE FB、Goopi、Levis、IG@justdon、@levis）

▲快乾、舒適的機能短褲超適合台灣的天氣。（圖／翻攝自Goopi）

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關鍵字：

台灣, 天氣, 時尚, 球褲, 工作短褲, 牛仔短褲, Oversize, 球鞋, T-Shirt, 襯衫, 背心
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