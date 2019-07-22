穿著平底涼拖奔放的季節！棉花糖勃肯鞋、Oruga增高鞋必Get

夏天，穿著平底涼鞋奔放的季節！炎熱的天氣，就是要換上涼鞋讓足部呼吸一下！簡單好看的平底涼鞋不需搭配過多的襪款也能展現風格。自從已卸任Celine設計總監的Phoebe Philo將靈感來自勃肯鞋的平底涼鞋加上了皮草爆紅之後，可以讓你的雙腳舒服伸展，並且在腳弓處有著支撐設計的涼鞋，因此重回時尚鎂光燈下。

本季又有哪些品牌推出時髦的平底涼鞋呢？





重返時尚圈的BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK本季鞋款從活潑的點點熱帶魚系列，到打破製鞋成規以革命性材質製作的科技運動系列，還有不敗的荒野迷彩系列，以及鮮豔的嶄新色彩的炫彩防水EVA系列，為春夏穿搭帶來各種豐富的變化。值得一提的是以增高厚底讓你擁有令人稱羨的修長美腿的棉花糖系列，以少女般的棉花糖色調為基底，幻化出雪白與玫瑰粉的浪漫氛圍的鞋款。





另外，鮮少與其它品牌聯名的Birkenstock，今年夏天也與義大利五星級海濱酒店Il Pellicano合作，打造出充滿義式托斯卡納海灣渡假風情的鞋款。7種不同顏色，從黑色到鮮紅色，絨面革或海軍藍皮革，以及Birkenstock首次使用的天然拉菲草材質。此限量款目前由Matchesfashion.com網站上獨家預訂。另外即日起至7月13日於巴黎最新香榭大道上的拉法葉百貨販售。







CAMPER Oruga系列強勢席捲酷×潮×極致品味

CAMPER推出一系列2019年新版本涼鞋菁英 - Oruga以及Oruga Up系列。Oruga是西班牙文毛毛蟲的意思，這系列鞋款又輕又可折疊就像Oruga一樣，Oruga結合夏季涼鞋最受歡迎的特色，寬鬆的魔鬼氈或鬆緊帶方便穿脫、色彩調色板個性鮮明，同時有著運動的超輕大底，提供良好的彈性。結合皮革和織帶，本季的Oruga提供許多選擇，這季三個支線：織帶、網布與皮革，皆注入夏天的風格元素於其中。女版的Oruga Up是Oruga的進階版，擁有升級的鋸齒大底，以及額外的EVA底層增加高度，帶來厚實感。





加州悠活風情的UGG夏季涼鞋

Fluff Indio與Fluff Chella鞋款於鞋墊上加入UGG獨家的Imprint記憶泡棉材質，加厚鞋底減緩足跟壓力。Fluff Springs鞋款優雅中帶點俏皮的外型結合腳踝與條帶上的羊皮點綴，透過穿搭及配件改變身形比例。粉色與天藍色的Cozette鞋款，則以羊皮加入UGG Treadlite輕量大底；Hadlee Metallic鞋款於夾腳處加上俏皮羊絨毛球，金、銀兩色寬板條帶的運用，視覺上更為活潑。

Fashion Baby Desert Dream系列靈感取材自矗立於加州沙漠中著名景點救贖山Salvation Mountain，各式繽紛絢爛的色彩，融合柔和色調與柔美褶邊，呼應沙漠不拘一格之美。

※編輯：Travis Travie | 來源：各品牌 |

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