一件素T也能穿出多變樣貌，紮褲頭營造簡潔感、假兩件多層次

素 Tee，應該是不少男士夏日的穿搭首選吧！輕薄、簡單又舒適，是在高溫的日常中最適穿且沒有流行性的問題，而不僅僅是盛夏，到了秋冬它也是內搭的好幫手，所以說素 Tee 是一年四季都派得上用場的實用性單品可一點也不為過。

從小地方著手，讓素 Tee 穿搭更與眾不同

總是素 Tee 搭配一件短褲或長褲即隨性出門嗎？這樣直覺性的休閒搭配沒什麼不好，但多少容易趨於平淡，想跟路上的人有所區隔的話，就從小細節開始調整吧！不論是搭配方式、顏色或配件的選用皆可讓素 Tee 穿搭看起來耳目一新，今夏就從小地方開始偷偷變化吧。

素 Tee 穿搭 ① 上衣紥進褲頭的簡潔感

素 Tee 多少給人過於休閒的感覺，偶爾也會因為版型的關係給人沒有精神的錯覺，想讓整體看起來更簡潔、俐落，不妨嘗試將衣襬紮進褲頭裡，清爽外也能有不錯的修身感；下著建議可以選擇有著摺線的西褲，呈現出正式與休閒的混搭氛圍。

素 Tee 穿搭 ② 初夏的層次展演

想讓素 Tee 揮別單薄感的話，可以再於裏頭內搭件素 Tee，藉由下緣微微地露出衣襬展現適合夏日、剛剛好的層次。

素 Tee 穿搭 ③ 善於配件點綴

想要有點變化的時刻，簡單地利用輕薄的領巾於衣領處打上一個結，是夏日最佳的點綴形式。

Photo : WEAR

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