代言人大比拚！「小丑女」入主香奈兒、雅詩蘭黛簽下第一名媛

▲美妝品牌紛紛年輕化，超強代言人將買氣再推一波。（圖／翻攝自IG/biancabrandolini、margotrobbie）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美妝新品瞬息萬變，現在就連代言人也各個比美、拚人氣！香奈兒宣布「性感小丑女」瑪格羅比擠下克莉絲汀史都華，成為嘉柏麗香水代言人，而雅詩蘭黛更簽下義大利第一名媛Bianca成為頂級奢華白金系列全球品牌大使，不難顯示各大品牌瞄準年輕族群消費的決心。

香奈兒宣布邀請瑪格羅比，成為新任香奈兒嘉柏麗香水代言人。 集性感時尚於一身的她，擁有演出天賦與光芒四射的魅力， 她也了參與昆汀·塔倫提諾執導的最新作品《從前，有個好萊塢》。

調香師奧利維耶‧波巨與香奈兒香水研發實驗室合作，嘉柏麗香水集淬了四種白色花朵，包括茉莉、伊蘭伊蘭、橙花與晚香玉，璀璨耀眼的新面貌和 「小丑女」瑪格羅比不謀而合，相信藉由她的人氣能和香奈兒激出不一樣的火花。

雅詩蘭黛簽下炙手可熱的It Girl Bianca Brandolini d'Adda 成為雅詩蘭黛頂級奢華白金系列全球品牌大使。Bianca出生於貴族家庭，舉手投足間盡顯優雅氣息，熱衷於時尚的她，能完美詮釋告各種風格，這也讓Bianca成為新一代的時尚指標。

她即將參與雅詩蘭黛一系列的”Live a Life of Extraordinary Beauty”全球拍攝活動，預定九月首次亮相於全球同步曝光。

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