南韓Krispy Kreme「蠟筆小新隨行杯」讓網友暴動　2款公仔造型直接包款

▲南韓Krispy Kreme推「蠟筆小新隨行杯」（圖／翻攝自IG「@krispykremekr」）

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《蠟筆小新》在南韓的人氣不在話下，近期再度與美國知名甜甜圈品牌「Krispy Kreme」聯名，繼之前超萌的小白LED拍拍燈後，這次推出2款「蠟筆小新造型隨行杯」，不僅超實用，調皮的小新居然還在杯蓋上搞怪！一登場就讓不少南韓網友暴動。

▲「蠟筆小新造型隨行杯」一登場就讓南韓網友暴動。（圖／翻攝自IG「@krispykremekr」）

此次「Krispy Kreme」推出2款「蠟筆小新造型隨行杯」，杯身採用透明雙層設計搭配環保吸管，不僅實用還超級環保，最重要的是，杯蓋裡面居然還有小新公仔在裡面耍萌。

紅色款裡面有正在抓屁股的小新，而且還一臉放鬆的樣子，讓人看了好氣又好笑，而藍色款裡的小新穿著藍色泳褲，就像漂浮在水面上～讓上班族的我們好羨慕阿（想發爛）！

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想要獲得這2款隨行杯的朋友們注意了！只要到南韓的「Krispy Kreme」門市購買6個甜甜圈，就可以加價5,900韓元（約NT$155元）購買到1款，或者也可以直接單買環保杯，售價為12,000韓元（約NT$316元），如果你近期準備要去或者剛好就在南韓，那就絕對不能錯過這兩款「蠟筆小新造型隨行杯」。

在 Instagram 查看這則貼文 크리스피 크림 도넛 Krispy Kreme Korea（@krispykremekr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 14 日 下午 9:30 張貼

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