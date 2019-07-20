臉上有4種特徵的女生　戴眼鏡就是比別人好看

▲臉上有些特徵的女生，戴眼鏡特別吃香。（圖／翻攝自郭雪芙粉絲專頁、IG@heybiblee）



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眼鏡是一個神奇的配件，它能夠有1秒內轉變形象的魔力，有些人明明臉看起來超兇，但戴上眼鏡後你就會覺得很有氣質，或是有些女生看起來笨笨的，換個眼鏡立馬變身型女，有時想轉換形象，眼鏡就是最時髦又最方便的選擇，如果你的臉上有下列4種特徵，戴起來會比一般人更能加分。



在 Instagram 查看這則貼文 Liu Wen 刘雯（@liuwenlw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 26 日 上午 3:16 張貼

單眼皮、眼皮內雙

如果是單眼皮的女生，選擇戴眼鏡能夠更柔和呈現你的眼睛，因為部分視覺關注被眼鏡分散了，也會多少放大眼睛部分的整體視覺；眼皮內雙的女生通常會讓人感覺眼睛比較浮腫，眼皮層較厚，眼睛的邊框可以幫助改善線條，改善腫腫的感覺。

眉眼距離較遠

戴眼鏡時為了整體臉部的平衡，最好還是盡量露出眉毛，對於眼睛跟眉毛距離較短、約距離小於2公分的人來說，眉眼距離較遠的反而更適合戴眼鏡，不然戴上眼鏡的時候，線條全部擠在眉眼之間，看起來會有一點緊迫。

▲眉眼距離較遠的女生，戴眼鏡比較不會感到窘迫。（圖／翻攝自今日頭條）

山根不高

所謂山根就是兩眼中間的位置，有些人鼻樑較低，在山根處骨頭仍未隆起，可以戴上眼鏡讓臉部不要太扁平，當然鏡架選擇也很重要，一般歐美品牌鏡架會做得比較低，符合歐美人的臉型，建議就不適合，不然不僅配戴時容易下滑，還會讓眼睛下方貼在臉部造成痕跡。

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Ferragni（@chiaraferragni）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 15 日 上午 4:42 張貼

眼距寬

眼距就是兩眼中間的距離，基本來說距離1個眼寬是剛剛好的比例，如果眼距太寬容易給人臉部扁平的感覺，眼鏡可以柔化過大的眼距，讓視覺更集中，看起來效果也會比眼距小的人效果更好。

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