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全台TOP 10甜甜圈都在這！抹茶紅豆餡、繽紛水果饗宴　看了讓人口水直流

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才不是只有國外甜死人的口味，因為甜甜圈竟然有這麼多種吃法！MENU美食誌今天就帶大家來看看這項新崛起的國民甜點！

TOP 10／涼涼食茶
南投縣草屯老街

走進這間花園系咖啡店，甜甜圈當然也要走自然風，其酥香扎實夾進手工冰淇淋、稍稍Q彈的冰體、莓果香，培茶味，跟甜甜圈酥軟酥軟一起入口，根本就是森林裡的繽紛饗宴！

▲甜甜圈美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客童童提供）

TOP 9／亞米甜甜圈專賣店
台南國華街

別看這路邊小攤，可是暗藏厲害美食，夠酥夠脆的外皮、內裡的麵糰可是越嚼越香，光是招牌原味就能抓住你的心，另外，特別推薦的口味還有葡萄奶酥，咬進內裡有口感又稍稍帶點鹹甜不膩，滑順芋泥也是人氣必推，這麼接地氣的甜甜圈，價格親切，當然是人手一袋！

▲甜甜圈美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客510提供）

TOP 8／百年檜木甜甜圈
嘉義縣竹崎鄉

都到了奮起湖、這個沒吃對不起自己！現烤的焦糖香，咬破酥脆的丹麥外皮，白嫩濃郁奶香，扎實Q彈，一個只要20塊，難怪排隊的大家都是以盒為單位帶走，想吃可以電話先預訂，以免賣完喔！

▲甜甜圈美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客何湘提供）

TOP 7／LIL’ DONUTS & CREPE
台中市三井OUTLET

雲朵般的蓬鬆口感，從北海道來的雲朵系甜甜圈，堅持使用北海道小麥粉、有機豆乳，現點現做，櫥窗都看得到，從小巧的擠料、成形，起鍋瀝乾，用看的就超療癒，而鬆軟的外皮配上香草冰淇淋，完全融化眾人的心！

▲甜甜圈美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客RuRu提供）

TOP 6／MANNIU慢牛創意牛肉料理
高雄左營

一牛多吃，吃到甜甜圈來啦！酥酥脆脆外皮，咬進滿滿多汁鮮甜的牛絞肉、一吃就知道有選過，其中，最酷的是搭上馬來風味的咖哩，香氣濃郁，香料味十足，濃濃異國風的驚喜感。

▲甜甜圈美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客abouteat美食日記提供）

TOP 5／玉里莉姆姆的歌 | 小米甜甜圈
花蓮縣玉里鎮

小米香氣和著糰子似的，越嚼越香，另外，這家為現炸起鍋，所以酥香不吃油，可以選擇要沾多少糖粉，清清爽爽的咬下，根本在地新食感！

▲甜甜圈美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客窩妮雅提供）

TOP 4／HARITTS DONUTS & COFFEE 甜甜圈咖啡
台北南京復興站、台中草悟道

東京澀谷來的甜甜圈，手揉麵糰的嚼勁扎實，灑上細細綿綿的糖粉，小木牌上各種繽紛可愛的包餡口味，還有當日限定款，另外，這家的甜甜圈全天候熱騰騰出爐，想要特定口味也可以先預訂。

▲甜甜圈美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客萍萍的美食記錄網提供）

TOP 3／艸水木堂
台中審計新村

每天都是下午兩點開賣。各種水果的繽紛顏色，看得口水都要流下來了，其中，酥脆的丹麥外皮搭上新鮮草莓，擠上濃郁卡士達醬，酸甜的酥脆滋味，抹茶味的卡士達醬香氣十足，回甘層次更加豐富。

▲甜甜圈美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客Yvonne提供）

TOP 2／大丸家-手作炸雞甜甜圈
台南市

酥炸的炸雞甜甜圈鎖住雞胸滿滿肉汁，扎實不乾柴，跟爆漿的起司一起濃郁咬下超級滿足，並且還可以單買或是配上咖哩飯，燉煮入味的醬汁和白飯，不管是辛口或甘味的咖哩醬，都超搭的，另外，還有很特別的臭豆腐口味，快來試一試吧！

▲甜甜圈美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客ㄩㄐ提供）

TOP 1／台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈
台北市大同區

外酥內軟、金黃脆皮，裡頭裹著柔軟內裡的鮮奶香，都是現炸起鍋，並瀝乾裝進紙袋，買完一定要熱騰騰的一口咬下，才會有無限幸福好滋味，而口味推薦原味招牌，這家雖然很常排隊，但店家動作也是飛快，路過的朋友一定要買一個喔！

▲甜甜圈美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客嘴邊肉安ㄅ提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

雲林一點都不無聊好嗎？早午餐、生魚片丼飯還有手作冰淇淋超值得一訪，快來看TOP10特輯！

關鍵字：

MENU美食誌, 甜甜圈, 涼涼食茶, 脆皮鮮奶, 炸雞甜甜圈, 艸水木堂
fashion.net

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