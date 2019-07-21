無痛減肥！3個月「默默少2公斤」　專家：在特定時間喝水就能減重

▲若想減重只要好好喝水，也能有很大幫助。（圖／pixabay，以下同）



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減重有許多方式，其中一種就是增進體內循環，人體中至少有60%是水分，水分對於新陳代謝與循環系統都相當重要，美國維吉尼亞科技大學之前的研究發現，若在特定時間喝足水分，持續3個月後，體重居然默默減少了2公斤，若搭配運動效果更好。

▲人體有6成以上是水分。

炎炎夏日，許多人流汗忘記補水，對體重與皮膚都有不良影響，許多人選擇喝氣泡水增加口感，專家表示，氣泡水內的二氧化碳無無接減重的效果，不過可以增加飽足感、促進新陳代謝，但建議有胃食道逆流與時常胃脹氣的民眾，不要在餐前飲用氣泡水。

其實若想增加飽足感，用一般的水就可以，根據美國大學之前的實驗，找來兩組受測者，一組要求他們在吃飯前30分鐘，先喝500cc的白開水，另一組對照組則不強調先喝水，3個月後，發現實驗組的參與者，比對照組的人平均都輕了2.1公斤。

▲用餐前先灌500cc的水。

減肥並非真的這麼麼痛苦，只是需要毅力跟耐力，不用硬要求自己去做相當激烈的訓練，但花時間培養或改正自己的飲食習慣，往更健康的模式邁進，長期下來就能越來越好，專家表示，想要減肥可用1日減少攝取500大卡方式進行，一週不要減重超過1公斤，是較溫和的減重曲線。