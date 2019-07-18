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一招變美／艾莉絲維持超辣少女身材　抱兒子做深蹲、按摩秘技瘦小腿

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▲一招變美／艾莉絲按摩秘技瘦小腿。（圖／翻攝艾莉絲IG）

▲艾莉絲不只是人妻、二寶媽，還要管理自己創立的有機選品品牌。(圖／翻攝自艾莉絲IG，以下同)

記者張毓容／台北報導

女星艾莉絲簡直就是幸福女神的化身，身為藝人、有機品牌創辦人，還是身為二寶媽的她，生活忙碌但一家四口幸福滿滿，而今年底就要滿40歲的她，不說根本看不出來、狀態好到不科學！不僅肌膚透亮有光澤，她那纖細緊實又凹凸有致的好身材甚至比許多少女還辣，讓人羨慕不已。

▲一招變美／艾莉絲按摩秘技瘦小腿。（圖／翻攝艾莉絲IG）

▲艾莉絲身材甚至比生小孩前還辣，讓許多粉絲大呼「身材太好了！」

對於她到底怎麼維持S型完美曲線，艾莉絲透露除了從飲食和運動雙管齊下之外，她每天一定會用精油按摩，尤其注意手臂和小腿，就連她的私房手法也一併公開，四肢容易水腫的的人一定要好好學起來！

1.飲食上多吃優質蛋白質
生活忙碌的艾莉絲在飲食上會盡量多吃優質蛋白質食材，像是鮭魚、雞胸肉，並加入堅果或核果，烹調方式以簡單的清蒸、乾煎方式料理，避免身體攝取多餘的熱量，同時又能滿足所需的營養，維持好艾莉絲身材與氣色。

▲一招變美／艾莉絲按摩秘技瘦小腿。（圖／翻攝艾莉絲IG）

▲艾莉絲每週固定運動3次，在家做家事也會邊做核心或深蹲。

2.把握空擋做運動，做家事也能做
艾莉絲一星期會抽時間運動3次，先做有氧運動，接著搭配皮拉提斯、瑜珈或是重訓。如果真的擠不出時間去健身房，就會利用做家事的時間邊做核心和深蹲，抓緊每個空檔維持好身材。她也曾說過，先前兒子還小的時候，甚至有時會邊抱著兒子邊做深蹲，利用兒子的體重當負重，讓運動效果更好。

▲一招變美／艾莉絲按摩秘技瘦小腿。（圖／翻攝艾莉絲IG）

▲艾莉絲每日使用的輕盈緊實植萃按摩油來自她的自創品牌-OUI ORGANIC。

3.每天睡前一定用精油按摩
除了日常飲食與運動外，艾莉絲也呼籲女生每天至少要留15分鐘給自己，享受跟自己獨處的時間和好好放鬆，「每個女生都很需要me time！」很注重每天給自己至少15分鐘獨處時間，喜愛精油的她，除了在今年創立自有品牌OUI ORGANIC推出首波法國產有機精油系列外，本身也是OUI ORGANIC精油的使用狂熱者。

每天晚上忙完家事後，她會選一款符合當下心情的有機單方精油滴在擴香石上，讓整個房間充滿精油的香氣，舒緩、放鬆自己一整天的壓力；同時她也會搭配「輕盈緊實植萃按摩油」來按摩全身，尤其手臂與小腿更是她特別注重的部位。艾莉絲也特別分享自己的瘦手臂、瘦小腿按摩手法，有鬆弛、水腫困擾的女孩們快一起學起來！

▲一招變美／艾莉絲按摩秘技瘦小腿。（圖／翻攝艾莉絲IG）

▲艾莉絲示範手臂按摩。

(1)蝴蝶袖緊實：按壓2～3下按摩精油在手中，先按壓靠近腋下的淋巴穴位，多按幾下後，以手掌虎口處的凹槽當作按摩工具，由外向內按摩手臂蝴蝶袖部位，並從手肘往上反覆按摩。

▲一招變美／艾莉絲按摩秘技瘦小腿。（圖／翻攝艾莉絲IG）

▲艾莉絲示範小腿按摩。

(2)小腿舒緩、消水腫：倒約50元硬幣大小的精油在手中，從腳踝往膝蓋方向往上按摩拉提，一手按摩小腿正面，一手按摩小腿背面，最後手握拳輕敲小腿骨兩側，就可幫助放鬆一整天穿高跟鞋或久站的壓力，也能養成美麗的曲線。

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關鍵字：

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fashion.net

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