冷戰絕不會先低頭的3個星座！獅子需要台階、摩羯最可怕

編輯／Molly 圖／翻攝自Pexels

不論是感情再好的情侶或夫妻，也總是會有不愉快的時候，有些人是床頭吵床尾和，架吵出來就沒事了，但也有人走冷戰路線，不吵不鬧但也不甩你，讓人被冰冷到氣悶無比。若另一半是以下3個星座之一，吵架時千萬別想等他們主動低頭示好，因為你會等到天荒地老！

天蠍座

在很多人印象中強勢、心機深的天蠍座其實並不喜歡吵架，他們反而擅長用軟性壓力步步緊逼，不知不覺中向你施壓，這是天蠍最讓人害怕但也佩服的一點。天蠍在談感情時，他們重視另一半的態度和對感情的忠誠度，也因此希望另一半能主動為感情付出，而不是因為他們要求才有的，就連吵架、不愉快，他們也會等著看你是否有願意主動求和的態度，所以他們不會在冷戰時先低頭。

獅子座



如果碰到愛面子、性情又傲嬌的獅子座，就要有心理準備，他們怎麼可能在冷戰時先低頭？但基本上，獅子座不是不願意認錯的人，重點是，不能「逼」他們認錯。因為他們有自己的驕傲，就算內心如何糾結、如何想念你，也會死撐著不讓人知道，更不會告訴你，必須有人給他們鋪好了台階，獅子座才會願意順著梯子下。其實獅子座還算好哄，只要不跟他們硬碰硬、硬要爭高下，他們做錯了事，幫他留點面子不說破，獅子不僅會記得你對他的好，還會因此默默在心裡懺悔自己的錯誤。

摩羯座



摩羯座可是跟天蠍座並列最多人不敢惹的星座第一名，但比起檯面上的惡言相向或報復行為，摩羯的冷戰攻勢更讓人害怕。一旦他們開啟冷戰模式，那可不是一天兩天或一週兩週而已，摩羯可以跟你冷戰三五年起跳都沒問題！而摩羯座天生就很理性又沈穩，所以通常他們的冷戰不太會是無理取鬧，很可能是因為另一半應該做到的事沒做，或是他們感覺到這段感情失衡、不對等了。也因為他們認為是另一半做錯事、理虧，所以摩羯當然不會先低頭，就冷著等你什麼時候反省過來跟他們道歉。但讓人哭笑不得是，摩羯座通常只跟在意的人冷戰，因為如果你是他們不在乎的人，他們根本就不把你放在眼裡，哪裡還會花精神跟你冷戰。

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