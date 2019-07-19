fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師：敏感肌注意「兩件事」　否則老超快！

> >

▲▼敏感肌必知保養。（圖／品牌提供）

▲敏感肌膚更該留心保養品的成分選擇。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

越來越多人覺得自己是敏感膚質，皮膚科醫師曾德朋也表示現今因環境改變、空氣品質不佳、保養與化妝品使用不當，導致敏感肌的人數愈來愈多，因此挑選保養品除了溫和、保濕，具有高修復力與舒緩功效有十分重要。

因為肌膚敏感，所以保養總是簡化、被動？醫師指出敏感性肌膚更該注意抗老這塊，和一般肌膚比起，更容易失去健康彈性，進而衍生彈性疲乏。因此請盡量減少過度彩妝、每日肌膚確實清潔，選擇修復與舒緩成分保養品，才能幫助預防敏感反覆產生。

▲▼敏感肌必知保養。（圖／品牌提供）

ETUDE HOUSE 純晶極水潤保濕乳霜，75ml，650元。

純晶系列專為敏感性肌膚所研發設計，添加92.2%水分與保濕成分、泛醇(B5)、呵護受損肌膚的積雪草萃取物成分，幫助溫和急速補水舒緩肌膚狀況。

▲▼敏感肌必知保養。（圖／品牌提供）

DERM iNSTITUTE 全能防護煥顏露，50ml，1,500元。

以冰川水為基底，添加薰衣草、迷迭香、茶樹精油達到舒緩、抑菌效果，內含六種天然植萃成分與玻尿酸激活因子，同時改善敏感、暗沉、缺水等困擾。

▲▼敏感肌必知保養。（圖／品牌提供）

REN 鮮果C亮顏保濕乳，50ml，1,880元。

無果酸配方，敏感肌也適用的亮顏保養，含高濃度維他命C和塔拉豆莢萃取物，幫助清除黑色素沉澱，成分更加入微量元素-鎂，不僅能提升能量代謝，還能保有肌膚光澤，乾荒肌和敏感肌皆可使用。

▲▼敏感肌必知保養。（圖／品牌提供）

理膚寶水 B5彈潤修復精華，30ml，1,580元。

業界首創具備有極高修復力醫美級抗老產品，可以快速為肌膚達到彈潤恢復、撫紋緊實與透亮保濕多重功效。

▲▼敏感肌必知保養。（圖／品牌提供）

東森自然美 青春修護精華霜，30g，2,500元。

含多種最新科技生物活性成份等高效活性修護精華，可加強保濕補水，避免皮膚因乾燥，舒緩肌膚不適。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

修護, 舒緩, 敏感, 保養, 東森自然美, 自然美
fashion.net

熱門文章

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／BALENCIAGA「手機包」大到能裝水

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

試・開箱／莓果奶茶老爹鞋太燒

Stella McCartney大聲對披頭四老爸說愛

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

香奈兒玉手霜即將推出新版！「黑色款」8月中上市

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

冷戰絕不會先低頭的3個星座！獅子需要台階、摩羯最可怕

「富察皇后」萬寶龍派對鬥「魏瓔珞」　露美背性感完勝

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」　濕身狂舞為這樁

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！網笑：終於回歸甜點本業 「超級邊緣人」星座TOP 3　水瓶：跟人相處好累 劉德華的寵妻哲學：「當確定相愛的那天起，就不要傷害對方」 蔡依林穿「髒球鞋」更有個性　天后愛牌GGDB月底高雄開首店 睡太少會爆肥！美研究：睡眠不足5小時，一年胖5.7公斤 歐陽娜娜最新代言得罪攝影師！　同框超模甩開差距「慘變五五身」 笑一個！研究：生氣1小時=熬夜6小時　別人無感卻是對自己酷刑　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面