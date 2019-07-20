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一雙鞋2種穿法！Converse X Chinatown Market推紫外光「變色鞋」

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編輯／Duke

隨著芝加哥ComplexCon的到來，各品牌精銳盡出，都搶在這個潮流盛會前發佈最新鞋款或是聯名系列，為的就是能在ComplexCon上率先登場。而Converse攜手Chinatown Market打造的變色聯名鞋款就是一個很好的例子。

▲Converse聯名。（圖／翻攝自IG@mikecherman、Sneakernews）

▲Converse聯名。（圖／翻攝自IG@mikecherman、Sneakernews）

▲Chinatown Market X Converse Chuck Taylor 70聯名系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

此次雙方打造的鞋款相當特別，因Chinatown Market的設計師Michael Cherman，帶來特殊UV感光帆布的鞋身材質，搭配著紫色、粉色、橘色以及藍色的拼接設計，並且只要將鞋子暴露於陽光底下，便會開始呈現上述的4個顏色，另外，本次採用的鞋型為Chuck Taylor 70的高筒與低筒。

▲Converse聯名。（圖／翻攝自IG@mikecherman、Sneakernews）▲Converse聯名。（圖／翻攝自IG@mikecherman、Sneakernews）

▲▼ （左圖）變色前與（右圖）變色後相差甚多，上為低筒鞋型，下為高筒鞋型。（圖／翻攝自IG@mikecherman）

▲Converse聯名。（圖／翻攝自IG@mikecherman、Sneakernews）▲Converse聯名。（圖／翻攝自IG@mikecherman、Sneakernews）

Chinatown Market X Converse Chuck Taylor 70聯名系列，將於7／20的芝加哥ComplexCon率先登場，而8／2則是登陸全球Converse指定門市以及經銷商，高筒售價為美金100元（約台幣3,000元）、低筒為美金95元（約台幣2,850元）。此外，本次採限量發行，所以數量有限售完為止。

其實Converse預計在芝加哥ComplexCon登場的鞋款，並不是只有和Chinatown Market的聯名，還有與藝術家Joshua Vides合作的魔鬼氈Chuck Taylor 70，其中，Joshua Vides共帶來黑、白2色，各位可以依照喜好來更換側邊的帆布，而鞋頭與中底則是以塗鴉的方式呈現。

▲Converse聯名。（圖／翻攝自IG@mikecherman、Sneakernews）

▲Converse聯名。（圖／翻攝自IG@mikecherman、Sneakernews）

▲側邊採用魔鬼氈設計，各位可以依照喜好更換帆布。（圖／翻攝自Sneakernews）

Joshua Vides X Converse Chuck Taylor 70聯名系列，將於7／20的芝加哥ComplexCon搶先販售，而8／16則是登陸全球Converse指定門市以及經銷商。

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關鍵字：

芝加哥, ComplexCon, Converse, ChinatownMarket, UV, 變色, 聯名, JoshuaVides
fashion.net

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