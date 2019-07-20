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試・開箱／GUCCI七夕為情侶「摘星星」　滿天星包款超有愛

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▲GUCCI七夕情人節限定系列，仔細看細節。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

即將迎來七夕情人節，各大精品也紛紛為這個浪漫的節日推出限定系列，炙手可熱的GUCCI從創意總監Alessandro Michele上任後，就不停的強調愛的主題，從最早也最經典的「Blind Love」就有跡可循。2019七夕他乾脆為戀人們完成不可能的任務，摘星星守護情侶們！

▲GCCI 2019七夕情人節。（圖／GUCCI提供）

▲七夕情人節限定系列在雙G Logo中間加入愛星與星星元素。（圖／品牌提供）

GUCCI七夕情人節限定系列，包款部分以經典的Sylvie系列包款為主軸，在雙G Logo中間加入愛心與六芒星的元素，象徵火熱的愛情與守護愛情的意味；配色方面則採用經典紅藍織帶的配色，將雙G Logo變成藍色，加入紅心與黃色星星，整體非常活潑又充滿愛意。

▲▼GUCCI 2019七夕。（圖／記者張妤瑄攝）

▲目前七夕情人節限定系列已經開賣。（圖／記者張妤瑄攝）

七夕情人節也推出限定包裝，經典的GUCCI紙袋換上燙金愛心與星星的圖案，更有節日氣息。本次《試・開箱》為大家開箱方巾、短夾與手提包，其中方巾也呼應了此次的圖騰主題，且除能圍在脖子上做裝飾之外，也能隨意綁在包款上裝飾，更能綁在頭上當頭巾，超有GUCCI態度，是CP值很高的入門單品。

▲GCCI 2019七夕情人節。（圖／GUCCI提供）

▲GCCI 2019七夕情人節。（圖／GUCCI提供） ▲▼GUCCI 2019七夕。（圖／記者張妤瑄攝）

▲七夕情人節限定系列有專屬包裝，方巾售價NT$17,100元。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

短夾縮小Sylvie經典的設計，正面為經典的紅藍織帶與金色鎖釦細節，打開後內裡為藍色的襯布，且配有4個卡片層、2個厚的零錢袋（或是放名片、發票等）、1個鈔票層，分層設計以短夾來說恰到好處。

▲GCCI 2019七夕情人節。（圖／GUCCI提供）

▲皮夾，（長）售價NT$34,300元、（短）售價NT$24,400元。（圖／品牌提供）

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Sylvie手提包內裡有一個大隔層與一個小的暗袋，並附有兩條背帶，其中一條為紅藍白多色編織袋，另一條為白色皮帶，可自由調整背帶的長度，以及透過背帶產生變化；手提帶可手拎外也可拆卸。

▲GCCI 2019七夕情人節。（圖／GUCCI提供）

▲Sylvie系列迷你手提包，售價NT$93,400元。（圖／品牌提供）

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