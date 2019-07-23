「五分褲」正夯！推4種時髦搭配法　擺脫大媽感

炎炎夏日，穿著短褲不僅清爽，今夏必備的「五分褲」更是令不少女星為之瘋狂。尤其性感小天后泫雅，近來的穿搭單品時常可見五分褲的蹤跡，五分長度不僅修飾大腿線條，也能展露出纖細小腿！現在就來帶各位看如何利用五分褲穿出4種時尚風格！

摩登時尚風

時尚圈的運動風潮似乎完全沒有減退的現象，靈感來自腳踏車車褲的五分車褲成為超夯單品，不僅超模姐妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）就多次以五分褲穿搭出街，孫芸芸也跟上這股風潮。

但是超貼的五分褲真的很看身形穿啊⋯否則穿錯真的會變成大家口中的「大媽褲」！時尚不成反而替整體穿搭大扣分。在這建議想嘗試貼身單車五分褲的水水，可搭配稍微長版、寬鬆遮臀的上衣或罩衫。此外，搭配長度落在膝蓋上方的西裝外套，也顯得相當有氣勢。

▲（圖／fede官網）

此外，若覺得緊身的五分褲無法駕馭，高腰寬短褲也是很好的選擇！五分褲搭配針織V領運動風上衣，完美演繹休閒又幹練的摩登形象。

歐美運動風

▲（圖／IG@李函、IG@cassdimicco）

此外，如果穿衣風格比較歐美派的女生，身材纖細，直接運動內衣配上同系列的單車褲就能時髦上街！若嫌太過單調，建議搭配單寧外套以及金屬飾品，整體會更有個性。

▲（圖／Pinterest）

若想走更安全的穿搭法，可以學學Gigi Hadid，她以黑色長版上衣、黑色單車褲和尖頭短靴打造同色穿搭，緊身短褲在刻意斜紮的衣襬下，少了一些存在感，相同色調也可營造One-Tone套裝的錯覺。

▲（圖／IG@泫雅）

或是像泫雅一樣，上衣是寬鬆嘻哈BF風的外套，下半身搭配緊身的單車褲，Oversized的上衣營造了明顯的鬆緊對比，即使是五分單車褲也超顯腿細！

清新甜美風

▲（圖／IG@大饅）

五分褲不只能詮釋男孩中性風，也可以穿出優雅氣質！裸色系的五分褲營造出一種氣質高雅的都會感，其中又帶有幾分甜美，不只很文青，也很適合辦公室女孩的日常穿著唷～其中知名部落客大饅身上這身「西裝外套＋五分短褲」的穿搭，更是近期韓國街頭最常出現的時尚穿搭！裡頭搭字母T或素T就很好看～

街頭復古風

▲（圖／IG@泫雅）

這真的是今夏走在路上最常見的穿著了！隨著復古風的流行，此類穿著成為時下少男少女的首選，尤其近幾年的POLO衫熱潮，復古味十足的 POLO 衫加上高腰五分丹寧褲，根本就像活在90年代！而五分丹寧褲相當好做穿搭，幾乎不挑款式（丹寧就是百搭啊！），無論是日式浴衣罩衫、特色古著、襯衫、T恤⋯真的隨便搭隨便好看。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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