fb ig video ETtoday search mobile

HOT・Stuff／享受高級度假旅程　戴上GUCCI草編包、MOYNAT野餐盒去曬太陽

> >


▲正式逛各大精品推出的草編或藤編系列之前，先來搶先逛一波。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

為了呼應夏日的陽光氣息，許多品牌紛紛推出「草編」、「藤編」材質的商品，包含CHANEL（香奈兒）、GUCCI、LOEWE、MOYNAT等，皆用視覺上輕盈的草編材質，為大家塑造一個美好而陽光的夏日風情。

▲HOT STUFF。（圖／GUCCI、MOYNAT提供）

▲為了迎接夏日，各大精品都推出草編或藤編材質吸客。（圖／品牌提供）

GUCCI是箇中好手，經典的GG Marmont、Ophidia、Rajah系列皆換上夏日專屬的草編材質，甚至還加入鉤織花朵等，以彰顯沁涼且暢快人心的度假心情。除了經典包款之外，更令推出草編帽款，包含棒球帽、漁夫帽、遮陽帽等，都是時尚潮人不可或缺的夏日配件。

▲HOT STUFF。（圖／GUCCI提供）

▲▼HOT STUFF。（圖／記者張妤瑄攝）

▲GUCCI是箇中好手，不只草編材質，還加入鉤織花朵，更有熱帶風情，還推出各式各樣的帽款，適合旅人們潮潮遮陽。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

草編GG Marmont包款內的襯布，更是別有一番驚喜，鄉村風格的碎花，讓這抹假期時光更放鬆。裡裡外外的細節都能瞧見用心！

▲HOT STUFF。（圖／GUCCI提供）

▲HOT STUFF。（圖／GUCCI提供）

▲草編GG Marmont包款，售價NT$78,200元。（圖／品牌提供）

Sylvie包款換上藤編材質，並與皮革拼接，完成度假感的同時保有質感氛圍；重要的包身中央金色鎖鏈細節變窄版，保留優雅的風格。打開後，透過包側的皮革材質，讓這款藤編包有更大的展開空間，粉紅色的襯布分為大夾層與暗袋，能稍稍分類包裝物品。

▲HOT STUFF。（圖／GUCCI提供）

▲柳條藤編Sylvie包款，售價NT$26,400元。（圖／品牌提供）

可不只GUCCI，香奈兒度假系列就有很多草編與藤編材質的包款，更有加入PVC外層的31購物袋，特別適合前往海灘玩水行程使用！當然經典的BOY CHANEL、化妝箱包款等，也都推出這種夏日限定材質。另外，LOEWE爆款包GATE，也早就推出皮革混搭草編的異材質拼接款預備備！

▲▼ HOT STUFF。（圖／翻攝官網）

▲▼ HOT STUFF。（圖／翻攝官網）

▲▼ HOT STUFF。（圖／翻攝官網）

▲▼ HOT STUFF。（圖／翻攝官網）

▲▼ HOT STUFF。（圖／翻攝官網）

▲香奈兒、LOEWE等精品都有推出草編或藤編材質的夏日包款。（圖／翻攝官網）

MOYNAT的Cabotin Escapade也是驚喜之作，宛如野餐提籃，藤編箱型包款的設計，讓想去野餐的人，一看就要帶上它出門。引用法文「偷閒」之意取名，設計像品牌發跡時的英式旅行箱代表作致敬，是一款揉合經典的設計，很值得收藏。

▲MOYNAT。（圖／MOYNAT提供）

▲MOYNAT番紅花黃Cabotin Escapade，售價NT$271,000元。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

當然，各大品牌用材質塑造夏日風情的同時也不忘各種經典，除經典的廓形之外，舉凡如GUCCI的紅綠織帶、皮革滾邊、雙G金屬釦飾等都重量級細節，也都在設計之中得以展現。

▲HOT STUFF。（圖／GUCCI提供）

▲注入夏日材質時，也不忘經典標誌性細節。（圖／品牌提供）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, GUCCI, MOYNAT, LOEWE, CHANEL, 香奈兒, 古馳, 草編, 藤編
fashion.net

熱門文章

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／MK推坑七夕塗鴉包　CECE內建7口袋適合「整理控」

賈姬生前收希臘船王歐納西斯珠寶　呼應人類登月大事件

陳庭妮素顏也發光　全靠這招和「爸媽給的禮物」

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講

「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態

小S大女兒登VOGUE　網讚爆「時髦臉」、「完勝木村光希」

27歲古力娜扎套美少女戰士上衣　青春感竟打趴19歲歐陽娜娜 38歲鄭麗媛逆生長！私服穿搭裸背　狀態被誇「根本20歲」 「巨蟹」李榮浩與「雙子」楊丞琳　默契十足又互補是完美「嫁給愛情」的模樣 醫生用「番茄減肥法」月瘦11公斤　切薄片微波吃好簡單 被分手後忍不住求和　但其實哭喊都沒用「我們早就不是我們了」 「名媛圈大S」夏黃廉盈比基尼超辣片　少女臉配川字肌不懼妊娠紋見客 楊晴路跑12公里後無力折返　脫衣只穿「運動Bra」半路攔車自救

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面