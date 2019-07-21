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嫌公司配的不好看？入手5款質感「證件套」，當個時尚上班族

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編輯／Duke　圖／翻攝自Bottega Veneta、Burberry、Louis Vuitton、Montblanc、SSENSE

這個世界上有不少的上班族進公司都需要配戴識別證，其中公司配發的樣式幾乎都相當普通，所以有很多人都會自行購買喜歡的款式，不過，如果有朋友不清楚有哪些品牌可以選擇的話，下面為各位介紹了5款國際精品推出的證件套，一起來看看吧！

1.LV（Louis Vuitton）

▲精品證件套。（圖／翻攝自Bottega Veneta、Burberry、Louis Vuitton、Montblanc、SSENSE）

由LV推出的證件套緊貼著實用配飾的潮流，以透明的樹脂玻璃物料與Monogram圖案為主題設計，並搭配著銀色的邊框，此款也可當成卡片套或是鑰匙扣，售價為台幣22,300元。

2.Burberry

▲精品證件套。（圖／翻攝自Bottega Veneta、Burberry、Louis Vuitton、Montblanc、SSENSE）

Burberry設計的這款證件套，擁有6個卡片夾層，除了放置識別證以外，還能收納信用卡、名片，而材質全以小牛皮打造，並以「B」字設計提高品牌辨識度，售價為台幣9,800元。

3.BV（Bottega Veneta）

▲精品證件套。（圖／翻攝自Bottega Veneta、Burberry、Louis Vuitton、Montblanc、SSENSE）

BV所打造的證件套是以聞名全球的編織設計打造，並於前方附有開放式的識別證開口，此款的材質則以羊皮為主，售價為美金265元（約台幣7,950元）。

4.Prada

▲精品證件套。（圖／翻攝自Bottega Veneta、Burberry、Louis Vuitton、Montblanc、SSENSE）

採用黑色十字紋理設計的證件套，除了正面有著Prada的Logo以外，就連掛繩上也有，這款於正反兩面都有設計夾層，而透明的那面可以放置識別證，另一面則能收納信用卡，售價為美金180元（約台幣5,400元）。

5.Montblanc（萬寶龍）

▲精品證件套。（圖／翻攝自Bottega Veneta、Burberry、Louis Vuitton、Montblanc、SSENSE）

以製造鋼筆、手錶、配件聞名的萬寶龍，當成也有推出證件套。這款以牛皮打造萬寶龍代表性的紋路，而右下角則有經典的白色六角星，並提供識別證夾層與2個信用卡夾層，售價為台幣5,000元。

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關鍵字：

上班族, 識別證, 證件套, LV, Burberry, BV, Prada, 萬寶龍, 精品
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