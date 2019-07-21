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熊大、萊恩新品一次來！充電線保護套、午餐袋...讓人選擇障礙

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編輯／Ping　圖／翻攝自linefriends.com、store.kakaofriends.com

超可愛的LINE Friends，在台灣受到許多大朋友小朋友的歡迎，而在南韓，還有另一個團體是韓妞們的最愛，那就是 KAKAO Talk 的 KAKAO Friends，此次就是要來介紹他們近期所推出的新品，如果你剛好也是粉絲，那就一定不能錯過。

BROWN & FRIENDS 全新 PONG PONG 系列

LINE Friends 近期推出全新的 PONG PONG 系列，不管是熊大、熊美、兔兔、莎莉還是愛德華，全部都變成圓滾滾的身材，看起來超萌Der～尤其是熊大與莎莉午餐袋，不僅實用度100％，超可愛的外形，直接收服所有人的心。

▲line friends & kakao friends。（圖／翻攝自linefriends.com、store.kakaofriends.com） 

▲PONG PONG 午餐袋 售價為NT$830。（圖／翻攝自linefriends.com）

除了有超Q的午餐袋外， 此系列還有胖胖的LINE Friends絨毛玩偶，一想到要把呆萌又圓滾滾的熊大抱在懷裡，就覺得超療癒，另外還有多種size可以選擇，像是被捧在手心裡的愛德華，可愛到讓人直呼太犯規啦！粉絲們是不是都選擇障礙了呢～

▲line friends & kakao friends。（圖／翻攝自linefriends.com、store.kakaofriends.com）

▲line friends & kakao friends。（圖／翻攝自linefriends.com、store.kakaofriends.com）

▲PONG PONG 絨毛玩偶（上圖／M）售價為NT$830；（下圖／S）售價為NT$430。（圖／翻攝自linefriends.com）

KAKAO Friends 漂漂河 Cable 充電線保護套系列

來人啊！趕快把它們帶走～在南韓擁有高人氣的 KAKAO Friends 此次變成 Cable 充電線保護套，不管是靈魂人物萊恩（RYAN ）還是淘氣的桃子（Apeach），全部都套上游泳圈，就像在你的充電線上玩漂漂河，在炎熱的夏天只要看到他們一定很消暑，讓人也好想奔向清涼的海邊，大玩特玩！

▲line friends & kakao friends。（圖／翻攝自linefriends.com、store.kakaofriends.com）

▲line friends & kakao friends。（圖／翻攝自linefriends.com、store.kakaofriends.com） 

▲Cable 充電線保護套（單款）售價為10,000韓元／約為NT$262。（圖／翻攝自store.kakaofriends.com）

不管你是 LINE Friends 還是 KAKAO Friends 的粉絲，相信都一定會被這 2 個系列燒到！喜歡的朋友可以趕快到官方網站上購買喔～（手刀預備）

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關鍵字：

南韓, Line, LineFriends, KakaoFriends, 新品, 小物, Cable, 便當袋
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