萌兔跳上MCM、迷彩背包藏小獅子　秋冬動物園好可愛

▲MCM 秋冬系列好可愛。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

潮流精品MCM是不少名人的最愛，今（7／19）在台舉辦秋冬新品發表會，以旅遊、冒險及探索為主題。除此之外還能夠看見大家喜愛的吉祥物Pop Rabbit的俏皮身影，一躍而出跳上你的包包、鞋子，實在讓人難以抗拒！

▲首次加入ECONYL®再生尼龍材質。（圖／品牌提供）

MCM率性時尚的品牌風格延續在此次秋冬系列中，避免消耗新的原材料，首次融入了ECONYL®再生尼龍材質，由海中收集的廢棄漁網以及從鋼鐵廠獲取的碎布等廢棄物料結合而成，至少將全球暖化的影響降低80%，巧妙搭上永續經營的發展理念，也讓不少品牌愛好者又多了一個理由購買。

▲慕尼黑迷彩圖案後背包NT$24,500。（圖／品牌提供）

每年都會推出動物主題新設計，這次化身為尼龍背包上經典的慕尼黑獅子迷彩圖案，當品牌特有的德國傳統遇上了反光尼龍皮材質，碰撞出不一樣的火花。並且推陳出新加入了藍灰色、叢林綠與探戈橘三種顏色。眼尖的民眾也能發現，包包上頭藏有抽象的獅子圖案，和以往具象形態不同，大膽玩味演繹全新時尚。

▲Pop Rabbit跳上後背包，NT$51,500。（圖／記者鮑璿安攝）

擁有不少死忠粉的MCM吉祥物也在此次秋冬單品中大放異彩，於Pop Rabbit和 Hide and Seek的系列裡融合了波普藝術設計的靈感，特別是Hide and Seek中，兩隻兔子一前一後以捉迷藏的形式出現，讓整個系列充滿鮮明色彩又玩味十足。

▲Milano系列斜背包NT$45,500。（圖／品牌提供）

Milano系列中包括了束口袋、斜背包以及托特包款，靈感來自意大利風格和建築，以現代的視角將新舊設計融合，不但重新構想了宮殿內的繁華，加上新古典主義建築的幾何線條，整體簡潔時尚，可以發現MCM的黃色標誌縮小在下方以及包帶上，是相當低調的設計。

▲Deep Blu Sea背包40cm，NT$29,500。（圖／品牌提供）



Deep Blu Sea 系列呈現的是品牌傳統Visteos印花與底色強烈對比的新配色，一系列的中性設計包括背包、腰包、周末旅行包以及托特包，展現旅遊的時尚品味，變為紅色的MCM相當醒目，為秋冬增添一絲活力。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 19 日 上午 2:10 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App