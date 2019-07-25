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想靠游泳減肥？別想了！效果比跑步爛　因為你沒掌握一個關鍵

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▲游泳,海邊,泳池。（圖／翻攝PEXELS）

▲夏天一到，許多人都樂於把游泳當作運動與減肥的最好方式。（圖／翻攝PEXELS）

編輯／Rose

夏天一到，游泳成了運動的好選擇，既能消暑降溫，又能減肥，對許多想減肥的人是一大樂事。但其實，可不是跳到水裡游一游，就能成功瘦身，有中醫師認為其實「體溫低」對減肥來說不是件好事，但游泳池內水溫低、要靠運動提升體溫進而促進燃脂率，反而是困難的。

▲游泳,海邊,泳池。（圖／翻攝PEXELS）

▲總被認為是超棒減肥方式的游泳，其實因為水溫低反而不利於燃脂。（圖／翻攝PEXELS）

比起一般運動，或許游泳要花更多時間，才能達到與其他有氧運動一樣的效果，換言之，游泳30分鐘與跑步30分鐘相比，其實是跑步30分鐘的燃脂率更高，對瘦身當然就更有效。除此之外，許多人喜愛的蛙式，速度與強度都不夠，想減肥最好選擇「自由式」進行。

▲游泳,海邊,泳池。（圖／翻攝PEXELS）

▲游泳與跑步相比，跑步效果優於游泳。（圖／翻攝PEXELS）

自由式必須持續不間段的快速移動，與蛙式相比，同樣時間、同樣距離燃脂效果可能差了三分之一倍！但也不是游自由式就必瘦，還是要保持一定的速度，且不要在起終點休息太久，因為身體吹風受寒，濕氣太重反而對瘦身不利。

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除此之外，自由式主要訓練的是手臂與肩膀；蛙式則是訓練腿部與腰部，採用自由式為主要瘦身游法，蛙式則為鍛鍊線條的輔助游法，兩者配合是最佳選擇。

▲游泳,海邊,泳池。（圖／翻攝PEXELS）

▲自由式是減肥最棒選擇。（圖／翻攝PEXELS）

關鍵字：

游泳, 瘦身, 跑步, 減肥, 燃脂
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