fb ig video ETtoday search mobile

「正確走路」比跑步燃脂效果好　該怎麼做大公開

> >

▲▼走路,健走,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲走路走對，燃脂效果驚人。（圖／翻攝PEXELS）

編輯／Rose

每個人每天都在走路，雖然其實走路是日常，但如果用對方法，是能有效減肥的。你知道嗎，光是變化走路方式，就能訓練的腰、背、腿等不同肌群，想要走路減肥，能試試看「正走＋倒走＋踮腳走」三種方式，一天只要40分鐘就能成功燃脂。

走路燃脂的4大注意事項

【1】每天快走40分鐘

快走才能達到鍛煉效果，每次至少持續40分鐘，等到習慣這種強度的訓練後，可以慢慢提升到60分鐘，會感受到跟跑步一樣的出汗效果。

▲▼走路,健走,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲至少也走40分鐘才有效。（圖／翻攝PEXELS）

【2】正走＋倒走＋踮腳走，燃脂效果更佳

倒走可以鍛鍊到平常很少練到的腰、背部肌群；踮腳走可以鍛鍊到腿部肌肉，尤其能讓小腿肌更緊實。但由於倒走＋踮腳走都屬於非常態走路姿勢，時間拉長對髖關節與膝蓋都不好，建議一種以5～10分鐘為佳，其餘時間正走即可。

【3】燃脂效果更驚人，可試試看「走＋跑」間歇式運動

高強度運動配合低強度運動，是間歇式運動的精髓，同時也比單純的有氧運動相比，強度更高，燃燒脂肪的速度也更快。

走＋跑的訓練方式能先跑15分鐘，走路45秒，交替運動20分鐘。或者，也能快跑60秒，快走3分鐘，進行30分鐘，能達到比單純快走更驚人的燃脂效果。

▲▼走路,健走,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲搭配跑步效果更好。（圖／翻攝PEXELS）

【3】草坪、操場上快走為佳

柏油路過於堅硬，回彈力不足，且面對大馬路空氣不佳，對呼吸道不好，不太適合當作快走的運動地點，建議在泥土地上、草坪、操場上快走，效果更好。

▲▼走路,健走,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲在有彈力的地板上進行最好，如操場跑度、草坪等。（圖／翻攝PEXELS）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

【4】姿勢要注意

快走運動有幾點注意事項，絕對不能雙手放背後、抱胸前、放口袋等輕鬆姿態，會失去活動關節、調節肢體平衡的效果，還很容易跌倒。另外，也要記得持續補充水分，避免脫水。

關鍵字：

走路, 減肥, 瘦身
fashion.net

熱門文章

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

GAP X 蔡依林「怪美的」！玫瑰少年、龍蝦腦公　6款設計包起來

東京奧運開幕倒數　歐米茄紀念錶、熱賣紀念品曝光

周興哲私下超浪漫！羞認「好男友」封號　七夕送這雙鞋最加分

正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」

亮･珠寶／凱莉王妃也迷四葉草珠寶　梵克雅寶成幸運貼身物

網美熱店進駐信義區空橋　炸魚啤酒Ｘ漸層茶飲路邊就遇到

珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

不燒腦穿衣法　日系質感服玩輕鬆混搭、套了就能出門

ET Fashion

推薦閱讀

一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講

「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態

小S大女兒登VOGUE　網讚爆「時髦臉」、「完勝木村光希」

27歲古力娜扎套美少女戰士上衣　青春感竟打趴19歲歐陽娜娜 38歲鄭麗媛逆生長！私服穿搭裸背　狀態被誇「根本20歲」 「巨蟹」李榮浩與「雙子」楊丞琳　默契十足又互補是完美「嫁給愛情」的模樣 醫生用「番茄減肥法」月瘦11公斤　切薄片微波吃好簡單 被分手後忍不住求和　但其實哭喊都沒用「我們早就不是我們了」 「名媛圈大S」夏黃廉盈比基尼超辣片　少女臉配川字肌不懼妊娠紋見客 楊晴路跑12公里後無力折返　脫衣只穿「運動Bra」半路攔車自救

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面