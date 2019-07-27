放假就感冒，因為你壓力太大了！　專家教「從心排毒」找回快樂

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平日工作繁忙，難得有個美好的週末可以休息，卻不知為何總在放假時感冒，打亂所有行程。如果你常常遇到此狀況，那可能是壓力太大了！

▲總在放假時感冒，可能是壓力太大了。（圖／翻攝自PEXELS）



日本健康醫療網站《All About》指出，壓力大者感冒機率是常人的5.81倍，讓醫學博士王佑驊教你如何「從心排毒」，用改變心理、按壓穴道的方式，擺脫「放假就感冒」的魔咒。

▲壓力大的人容易感冒。（圖／翻攝自Unsplash）



首先，我們必須了解壓力並非外來的，是從個人的內心生成，所謂「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉心轉」，只要心境改變，無論遇上多大的困境，藉由適當的紓壓，都能迎刃而解。

轉變心境說起來簡單，做起來卻相當不容易。有些人的個性樂天，樂觀看待外來挑戰；但若是容易庸人自擾，常被小事給絆住的悲觀主義者，就必須好好的正視壓力。

▲壓力大的大小由自己決定，可以選擇向前看，別因壓力困住自己。（圖／翻攝自Unsplash）



所謂正視壓力，並不是要你去「抗壓」，壓抑負面情緒只會讓你心生疾病。王佑驊認為，工作壓力大的人只有在休假時才得以放鬆，平時因壓抑而累積的毒素，便在此時被釋放，這也就是為什麼，你總在放假時感冒。

因此，從認知且面對你的壓力開始，無論好壞都欣然接納已發生的事實，用坦然樂觀的心境去面對問題，「放下」負面情緒很重要，畢竟「山窮水複疑無路，柳暗花明又一村」呀！

▲放下負面情緒，問題自然會迎刃而解。（圖／翻攝自Unsplash）



如果你還是太過悲觀，無法放過自己，總處在被壓力籠罩的情況下，可以試試「達帕思指壓技巧」。這是由美國加州的針灸醫生達帕思．佛雷明（Tapas Fleming）所發明，她發現這個技巧能讓你避免釋放負面信念，並去除情緒壓力，簡單的方法趕快學起來吧！

達帕思指壓技巧—穴位按壓法：

1.平常人的做法：將右手大拇指和無名指放在兩眼眼頭，中指則置於眉心中間，左手輕微托住後腦勺。

2.體質敏感者的做法：將右掌心貼於前額上，左手位置不變。

3.針對11歲以下的孩童：將右手放置在前額即可。

達帕思指壓技巧—變化版：

壓力特別大的朋友，可試試這個方法，任何時候做這個動作都不會太突兀。

大腦有80%的血液都集中在前額葉，因此我們將大拇指輕輕的放在太陽穴，其他四指則放在前額上，如此放置2-4分鐘即可，如此可以加速腦部血液循環，把因負面情緒而造成的毒素盡快排除。

▲學著自我按摩吧！（圖／翻攝自Unsplash）

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