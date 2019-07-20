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怕追不上流行？:CHOCOOLATE攜手Pantone打造色票衫　套上秒IN

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▲:CHOCOOLATE聯名Pantone。（圖／品牌提供）

▲:CHOCOOLATE攜手Pantone推出聯名系列服飾。（圖／品牌提供）

實習記者邱宜佳／台北報導

色彩是品牌標誌的重要構成，能凸顯品牌的風格。香港潮牌:CHOCOOLATE深知這點與色彩權威Pantone合作，推出聯名系列，選出今夏最流行的顏色當作潮T圖案重點，最流行色號穿上身，套上就是「行走的時尚指標」。

▲:CHOCOOLATE聯名Pantone。（圖／品牌提供）

▲:CHOCOOLATE攜手Pantone推出聯名服飾，把色票當logo。（圖／品牌提供）

:CHOCOOLATE突破以往黑白單調的風格，大膽加入夏季熱門色。像是黃色（pantone123）、紫色（pantone268）、粉紅色（pantone707）、橘色（Pantone1505）以及藍色（Pantone dark blue），運用前後Logo大小對比，加上亮麗顏色渲染整片衣服，不用多於配件，搭配簡單的牛仔褲或百褶裙，也能完成夏天時尚。

▲:CHOCOOLATE聯名Pantone。（圖／品牌提供）

▲高調色彩設計，讓你成為路上的焦點，售價NT$1,199。（圖／品牌提供）

如果是時尚新手，怕駕馭不了鮮艷顏色，:CHOCOOLATEＸPantone也有推出黑白為主的潮T，基礎底色印製代表Pantone的色卡，反而凸顯Logo的可愛，成為隨便搭也絕對不失敗的潮流單品。

▲:CHOCOOLATE聯名Pantone。（圖／品牌提供）

▲:CHOCOOLATE聯名Pantone。（圖／品牌提供）

▲黑白T-Shirt永遠不嫌多，簡約logo超百搭，售價NT$1,099元。（圖／品牌提供）

這樣還不能滿足你的話，系列中還有運用all-over滿版設計概念，印製多個混合色卡在衣服上，讓整體風格顯得明亮又不過於浮誇。此外，為了提升搭配度，還推出黑白抽繩布袋，簡約設計簡直超百搭。

▲:CHOCOOLATE聯名Pantone。（圖／品牌提供）

▲滿版鮮豔色卡設計，讓人想多看幾眼。（圖／品牌提供）

▲:CHOCOOLATE聯名Pantone。（圖／品牌提供）

▲實用的抽繩束口袋，讓整體搭配更加分，售價NT$1,259元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

:CHOCOLATE, Pantone, 彩通, 色票, 平價品牌, 潮牌
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