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潮！FENDI首推男版Baguette包　還能當腰包

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▲FENDI Baguette首推男包。（圖／FENDI提供）

▲FENDI經典包款Baguette，2019秋冬首度推出男款。（圖／品牌提供）

實習記者邱宜佳／台北報導

經典就是值得一再回味，義大利精品FENDI今年（2019）引領「Baguette is back」的風潮，重新讓1997年問世的Baguette包款（意為法式長棍麵包），再一次成為時尚圈的爆款包，並首次推出男款，將老包翻新，加入新潮元素重釋經典。

▲FENDI Baguette首推男包。（圖／FENDI提供）

▲Fendi首次推出男版Baguette包，再現經典。（圖／品牌提供）

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）

▲Baguette包問世已經22年，以往只有推出女款。（圖／資料照／品牌提供）

首度推出的男版Baguette包，主要為單一色系一體成型，還利用撞色加絨毛搭配，給人耳目一新的感覺。不僅如此，Fendi重新調整包款比例，推出大型、標準及迷你三種尺寸，滿足現代人多元的穿衣時尚。

▲FENDI Baguette首推男包。（圖／FENDI提供）

▲三種尺寸及可拆式背帶，滿足多元穿搭風格。（圖／品牌提供）

此外，男款包保留原有的可拆式背帶及翻蓋式磁釦設計，無論是斜背，手提或是當作腰包，都可以依照自身需求改變，不必侷限於單一功能。材質上，有運用珍稀皮革如鱷魚皮、貂皮等，或用FENDI獨有的Selleria皮革製成，不強調以往的花樣設計，讓人更聚焦於皮質的高級享受。

▲FENDI Baguette首推男包。（圖／FENDI提供）

▲FENDI Baguette首推男包。（圖／FENDI提供）

▲簡約加上大容量設計，營造冷都男風格。（圖／品牌提供）

▲FENDI Baguette首推男包。（圖／FENDI提供）

▲迷你尺寸可當作腰包，為整體搭配加分。（圖／品牌提供）

▲FENDI Baguette首推男包。（圖／FENDI提供）

▲以珍貴鱷魚皮打造，展現高級質感。（圖／品牌提供）

▲FENDI Baguette首推男包。（圖／FENDI提供）

▲撞色搭配，在經典Baguette包款中發揮創意。（圖／品牌提供）

關鍵字：

FENDI, Baguette, , 2019秋冬
fashion.net

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