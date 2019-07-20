fb ig video ETtoday search mobile

妝前乳、隔離霜差在哪？專業彩妝師提點：多效合一讓妝容更持久

> >

▲專業彩妝師提點妝前乳、隔離霜用法。（圖／翻攝IG）

▲妝前產品用得好，後續底妝就會又服貼又持久。(圖／翻攝IG@@shuniibeauty)

記者張毓容／台北報導

只要有在化妝的人應該都知道，上底妝前先用妝前產品打底，能減少後續底妝用量，妝感也會更精緻。但市面上的妝前產品百百種，妝前乳、隔離霜、飾底乳到底差在哪？又該怎麼用？是否也困擾你許久了？

擔任彩妝造型師超過30年、曾合作過眾多天王天后的彩妝造型師－梵緯老師指出，妝前打底做對了，妝容自然就會服貼又持久，而妝前打底產品大致上可分為「妝前乳或飾底乳」和「防曬隔離霜」兩大類，只要了解其功能性，就能依照個人肌膚需求選擇。

▲專業彩妝師提點妝前乳、隔離霜用法。（圖／翻攝IG）

▲飾底乳其實就是帶有顏色的妝前乳。(圖／品牌提供)

妝前乳／飾底乳
梵緯老師表示，一般所說的妝前乳類似日霜，可以全臉使用，能達到保濕、修護、讓肌膚更吃妝的效果。而飾底乳則是帶有色調的妝前乳，可以全臉擦或局部修飾肌膚，顏色大多分為：淺黃色、白色用於提亮暗沉肌膚；綠色可修飾泛紅；粉紅色可增加紅潤氣色；紫色或藍色可用來修飾蠟黃肌增加膚色的透明感。飾底乳是用來調整修飾膚色，所以每個人可以視自己肌膚的情況來局部使用，不一定要全臉都擦上。

所以，上粉底前先用妝前乳或飾底乳，可先校正膚色不均問題，提高肌膚保濕度及提升肌膚光澤。

▲專業彩妝師提點妝前乳、隔離霜用法。（圖／翻攝IG）

▲喜歡輕盈自然妝感的人也可以單用隔離霜而不擦粉底液。(圖／品牌提供)

防曬隔離霜
妝前防曬隔離霜是專為保護皮膚避免被紫外線傷害所設計出的產品，通常最少都有SPF15~30甚至到SPF50的防曬係數，也有些帶有潤色的效果，主要的功能是保濕、防曬、初步修飾肌膚瑕疵等功能。

或許有些人會有疑問：可以只擦隔離霜，不擦粉底液嗎？梵緯老師解答「當然可以！」現在的妝前防曬隔離霜功能更接近粉底液一點，也有不同的膚色和潤色效果可選擇。如果妳追求輕盈的自然感底妝或是平常沒有上妝習慣的人，可以只用隔離霜代替粉底，它通常會比粉底液更滋潤，但遮蓋力比較弱，更適合偏乾的肌膚使用。

▲專業彩妝師提點妝前乳、隔離霜用法。（圖／翻攝IG）

▲多功能妝前乳可以減少妝前堆疊，讓妝容更服貼更持久 。(圖／翻攝IG@@shuniibeauty)

多功能妝前乳取代瓶瓶罐罐
最後，梵緯老師也提到，很多亞洲人的化妝習慣喜歡比較繁瑣，早上要擦日霜、妝前乳、隔離霜，再上粉底液，一層又一層做好做滿。但其實，如果想要擁有完美又持久的妝容，要把握一個原則：產品不要太多層，越厚越容易脫妝！

梵緯老師建議可以選擇一款多效合一的妝前乳，效果是一樣的，因為妝前的打底越簡單，妝容就會越服貼。比如選擇一款有防曬係數、能提亮膚色也能做到保濕效果的妝前乳，就能避免防曬後擦妝前乳再擦潤色隔離霜這樣層層疊疊。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

底妝, 隔離霜, 妝前乳, 飾底乳, 防曬乳, 妝前產品, 打底, 彩妝, 秘訣, 彩妝師, 持久, 服貼
fashion.net

熱門文章

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／BALENCIAGA「手機包」大到能裝水

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

試・開箱／莓果奶茶老爹鞋太燒

Stella McCartney大聲對披頭四老爸說愛

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

香奈兒玉手霜即將推出新版！「黑色款」8月中上市

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

笑一個！研究：生氣1小時=熬夜6小時　別人無感卻是對自己酷刑　

小S、雪炫零死角身材都是靠「稀飯」減肥　營養師解密月瘦5公斤關鍵

周潤發愛妻超過33年：「我們沒有童話般的生活，夫妻間將心比心最重要」

吃出年輕好肌膚！5大抗老美肌水果　防皺、助保濕還能美白 歐陽娜娜最新代言得罪攝影師！　同框超模甩開差距「慘變五五身」 冷戰絕不會先低頭的3個星座！獅子需要台階、摩羯最可怕 氣溫動輒35度要穿什麼？夏季5大褲型推薦＋搭配　還不快來帥一波 臉上有4種特徵的女生　戴眼鏡就是比別人好看 阿嬌小紅書分享6大敷面膜NG行為　90%的女生都全中 《復仇者》初代英雄越老越帥！明星都在玩，IG超夯「變老照」就是這個FaceApp

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面