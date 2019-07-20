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VANS螢光＋防水Slip-On太帥氣　近期推出透明感潮鞋還有這3雙

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編輯／JJ　圖／翻攝自Hypebeast、IG@openingceremony、@fruition_shop

透明PVC材質不僅適合用在設計包包上，今年多家廠牌也將它運用在鞋款上，歷年來VANS與Opening Ceremony的合作不斷嘗試新元素，這次則推出了這款全新聯名Slip-On PVC 系列，共四個顏色：黑、白、螢光綠、螢光粉，半透明＋防水材質，可利用襪子完成搶眼的組合，太適合充滿雨水的夏季了！

＃VANS X Opening Ceremony Slip-On PVC

▲透明鞋款 。（圖／翻攝自Hypebeast）

▲透明鞋款 。（圖／翻攝自Hypebeast）

「Slip-On PVC」系列正是採用VANS經典的Slip-On鞋款版型，是不需要繫鞋帶的懶人鞋，側邊有鬆緊設計也不用擔心塞不進去。此系列將於7月20日開賣，在Opening Ceremony官網就可以買到囉！定價為70美元（約NT＄2,100）。

▲透明鞋款 。（圖／翻攝自Hypebeast）

▲透明鞋款 。（圖／翻攝自Hypebeast）

＃Converse Japan All-Star Light Clear Material Hi ￥9,180（約NT＄2,650）

日本的Converse一向都會推出好貨，像是七月才剛上市的全新 All-Star系列，也是採用透明PVC材質，比起VANS的霧感透明，這雙的透明度更高，共推出兩種顏色，白色與螢光粉色。

▲透明鞋款 。（圖／翻攝自Hypebeast）

＃Blondey McCoy x Adidas Originals  Superstar 80s

此雙鞋款為倫敦藝術家Blondey McCoy與Adidas的聯乘之作，日前據爆料帳號消息指出將推出這雙特別的Superstar 80s，透明鞋身配上復古感鞋底，雖然官方還未發佈任何資訊，不過這款鞋讓塑料的新潮碰上復古，令人相當期待～

▲透明鞋款 。（圖／翻攝自Hypebeast）

＃WMNS NIKE ZOOM X VISTA GRIND NT＄5,800

這雙近期上市的ZOOM X VISTA GRIND，雖然不是PVC材質，但它延續了React Element系列的透膚鞋身，同樣乘著螢光大勢，推出螢光粉、綠兩色，整體設計相當前衛，鞋底還能增高5.5公分，帥氣妹子絕不能錯過。

▲透明鞋款 。（圖／翻攝自Hypebeast）

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關鍵字：

潮流, 鞋款, VANS, PVC, Opening Ceremony, Converse, Superstar, NIKE ZOOM X VISTA GRIND
fashion.net

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