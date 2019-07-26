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《美少女戰士》指甲貼來了！月野兔、露娜款直接美哭粉絲

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編輯／Ping　圖／翻攝自dashingdiva.co.kr

說到 7、8 年級生的童年動畫，《美少女戰士》絕對稱得上是經典中的經典，連帶周邊商品都成為了少女們心中的夢幻逸品。南韓品牌 DASHING DIVA 此次與《美少女戰士》合作，推出一系列美甲貼，不僅配色唯美，上面居然還能看到露娜與變身器，相信粉絲們一定會被燒的體無完膚～

▲指甲貼。（圖／翻攝自dashingdiva.co.kr）

▲連美甲也要被《美少女戰士》攻陷啦！（圖／翻攝自dashingdiva.co.kr）

DASHING DIVA 的美甲貼設計相當可愛、有型，操作上也非常簡單，而且底膠很黏，不用擔心沒幾天就掀起剝落，非常適合手殘女孩使用。此次推出的《美少女戰士》美甲貼款式非常多樣，而且設計多變，可以隨心所欲的搭配，而且在美甲的同時也能重溫兒時回憶～

＃DASHING DIVA ｘ《美少女戰士》美甲貼

月光仙子款的美甲貼直接美哭粉絲，不僅將月光心鑽變身盒做的非常精緻，裸色調還能讓手指看起來更修長；粉色調的小小兔也讓人少女心爆發！月光稜鏡變身器搭配滿滿的愛心，甜美又可愛。

▲指甲貼。（圖／翻攝自dashingdiva.co.kr）

▲指甲貼。（圖／翻攝自dashingdiva.co.kr）

▲《美少女戰士》美甲貼 售價為8,900韓元（NT$234）。（圖／翻攝自dashingdiva.co.kr）

夢幻的水手服款，白色系搭配水滴型水鑽，低調中帶點奢華感，即使不是美戰粉也都會淪陷；可愛的露娜也跑到你的指甲上耍萌了！紫色與裸色的漸層，讓指尖散發出浪漫的氣息。

▲指甲貼。（圖／翻攝自dashingdiva.co.kr）

▲指甲貼。（圖／翻攝自dashingdiva.co.kr）

▲《美少女戰士》美甲貼 售價為8,900韓元（NT$234）。（圖／翻攝自dashingdiva.co.kr）

＃DASHING DIVA ｘ《美少女戰士》腳用美甲貼

除了有月光仙子的美甲貼外，DASHING DIVA 還替《美少女戰士》粉絲們準備了水手水星、水手火星、水手木星以及水手金星的腳用美甲貼，結合寶石與水手專屬的符號，每一款都讓人超心動，就算全部打包都不為過。

▲指甲貼。（圖／翻攝自dashingdiva.co.kr）

▲指甲貼。（圖／翻攝自dashingdiva.co.kr）

▲指甲貼。（圖／翻攝自dashingdiva.co.kr）

▲《美少女戰士》腳用美甲貼 售價為6,400韓元（NT$168）。（圖／翻攝自dashingdiva.co.kr）

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關鍵字：

美甲, 指甲, 時尚, 南韓, 流行, 美少女戰士, 月亮仙子
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