水汪汪大眼靠捲翹睫毛撐場　日本女生最愛「睫毛夾」TOP5

編輯／JJ 圖／翻攝自各品牌官網

眼妝是整體妝容的關鍵，「睫毛」更能決定一個女孩一天的心情美不美麗，擦出漂亮的睫毛，不只要濃密纖長，更要「捲翹」才能達到亮眼的效果，否則垂在眼前根本看不到，這時候「睫毛夾」就是很棒的工具，不過壞的睫毛夾有時又會害你夾成直角！以下就來看看日本女生最愛用的5款，好的睫毛夾帶你上天堂～

＃NOBLE 扇形睫毛夾 NT＄330

NOBLE這款睫毛夾結合了一般睫毛夾與睫毛梳，標榜能夾出超廣角的扇形睫毛，對於本身睫毛生長比較雜亂、倒插的女孩很有幫助，能有根根分明、整齊的效果，後續上睫毛膏會更方便。

▲比一般睫毛夾多了小梳子。（右圖／翻攝自Twitter@moonriver1228）

＃日本綠瞳GREEN BELL強力卷翹睫毛夾 約NT＄300

GREEN BELL的睫毛夾設計很方便手握，好操作又不容易弄傷眼睛，另外，它還有推出「局部睫毛夾」，針對眼頭、眼尾比較難夾到的地方，可以更精準的控制。

＃Excel 驚異3D彈力睫毛夾 NT＄285

彩妝品牌Excel 的產品一直都受到大家的喜愛，除了眉筆、眼影等明星商品之外，Excel的睫毛夾也是日本女生們的心頭好！專為東方女性眼睛弧度設計，眼角都能輕鬆夾到，輕輕一夾就相當捲翹，握柄設計也很小巧可愛。而且現在台灣也有設櫃，購買比較方便。

▲圖右為日本女孩分享使用Excel睫毛夾後的睫毛。（右圖／翻攝自Twitter@popurichandesu）

＃無印良品攜帶式睫毛夾 NT＄150

曾經造成一波搶購的無印良品攜帶式睫毛夾，體積非常小，折疊式很省空間，捲翹效果也是一級棒，重點是CP值超高！之前不管是台灣還是日本都一個難求，不過現在過了掃貨的風潮，大部分的門市都有貨囉！沒用過的女孩一定要買來試試～

＃SUQQU 晶采曲線睫毛夾 約NT＄600

SUQQU的睫毛夾可以說是位於榜首之位，各大排行榜都佔據第一名的寶座，如果有預算一點，選這隻就沒錯了，除了最基本的符合亞洲人眼型、捲翹效果棒之外，上方的突起設計，能夠在使用時將眼皮撐起，讓睫毛能自然呈現放射狀，夾起來更順手！

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