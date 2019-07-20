fb ig video ETtoday search mobile

超夢幻迪奧「PINK CITY」登台！獨賣限定唇彩、情人節花束等著你

> >

▲迪奧「PINK CITY」快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲令人期待已久的迪奧PINK CITY快閃店終於來了！（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

近來美妝迷們一定過得很充實，美妝活動一場接一場不停歇，先前沒參加到的別傷心，這週末開始國際美妝品牌DIOR迪奧也有好拍好玩又好拿的快閃店登場！

繼東京、首爾、香港之後，迪奧把這座超夢幻的「PINK CITY粉紅之都」搬來台北，從今日（20）起為期3週將於台北信義新光三越A11館限時開幕，現場不僅有4大展區能完整體驗迪奧彩妝、香氛和最新明星保養品，完成闖關還能獲得驚喜小禮，還有每週限定的「快閃訂製服務」，可刻印屬於自己的Dior產品、情人節花束等，更重要的是同時推出的2款全台獨家限定彩妝，只在這裡買得到，讓許多愛用者都大呼絕不能錯過、一定要去「PINK CITY」朝聖！

PINK CITY獨家藍星系列限定品

每每刷新秒殺紀錄的限量版藍星系列商品，因應即將到來的七夕情人節，在DIOR PINK CITY限量推出兩大全台獨賣彩妝單品。經典藍星唇膏推出花舞紛飛限量版（#028）刻印上精緻繁複的千鳥格紋，搭配上鮮嫩可口的桃氣玫瑰色彩，全台限量250支。而擁有溫暖珊瑚玫瑰色調的迪奧藍星訂製腮紅盤（#365）則是鑲嵌上紫色高光粒子，為肌膚覆上夏日暖陽的奔放光采。

▲迪奧「PINK CITY」快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲迪奧「PINK CITY」快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲DIOR 藍星唇膏 花舞紛飛限量版，#028，NT$1,350。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲迪奧「PINK CITY」快閃店。（圖／記者張毓容攝）
▲DIOR 藍星訂製腮紅盤，#365，NT$1,700。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

PINK CITY四大粉色主題街區

DIOR PINK CITY裡打造了4大主題街區，從彩妝、保養、香氛到試妝區通通有，除了可盡情體驗、拍滿滿的美照，還有闖關小遊戲，完成各區指定任務，集滿四枚「幸運星」，即可兌換Pink City幸運驚喜贈禮，一次擁有多樣迪奧美妍體驗禮。

▲迪奧「PINK CITY」快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲MUSIC HALL試妝區。圖／記者張毓容攝）

1.MUSIC HALL：擺滿了許多迪奧最新彩妝系列和各式經典彩妝，從唇彩、眼影、頰彩到底妝全都有，可在這盡情玩色、體驗。

▲迪奧「PINK CITY」快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲FLOWER SHOP香氛區。（圖／品牌提供）

2.FLOWER SHOP：被滿滿美麗玫瑰包圍的FLOWER SHOP是香氛區，包含Miss Dior系列等等眾多迪奧經典香氛一字排開，可在這粉色花坊恣意玩香、疊香。

▲迪奧「PINK CITY」快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲PINK LIBRARY拍照打卡區。（圖／品牌提供）

3. PINK LIBRARY：粉色，是迪奧的DNA，進入粉色圖書館可以見證一系列的色彩激昂，粉紅牆面上更放上22款象徵幸福與女性魅力的明信片，可自由拿取自己喜歡色號。這裏也是最適合拍美照的區域。

▲迪奧「PINK CITY」快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲PINK CAFE是兌獎區，也能體驗最新超級夢幻美肌萃。（圖／品牌提供）

4. PINK CAFE：最後一區是有著可愛高腳椅的CAFÉ吧，將於8月份才上市的全新超級夢幻美肌萃也在這搶先登場，不僅能體驗，更能搶先帶回家！而這區也是完成任務集點後，兌換禮物之處。

PINK CITY每週限定訂製活動

DIOR PINK CITY從開幕日起，將陸續推出三波期間限定「快閃訂製服務」，每週訂製活動都不同，快把喜歡的活動寫到行事曆去，千萬別錯過！

1.訂製刻印服務：7月20日～8月1日，消費滿NT$3,000，即可享有訂製刻印服務，為妳的迪奧產品刻上專屬印記。

2.七夕花藝坊：8月2日～8月7日，每13 :00-20 :00，消費滿NT$3,000 (需含Miss Dior系列香水)，即可在七夕花藝坊中，由專業花藝老師為妳現場訂製情人節愛戀花束。

3.訂製烙印工坊：8月8日～8月11日，每日 14 :00-18 :00，凡購買任一迪奧香水產品，即可於訂製烙印工坊，享有皮革行李吊牌客製烙印服務，為妳在粉色行李吊牌訂製姓名烙印，陪伴妳暢遊世界。

▲迪奧「PINK CITY」快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲迪奧「PINK CITY」快閃店。（圖／記者張毓容攝）
▲每週限定訂製活動都不同，有產品刻字服務，也有情人節花束。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

迪奧, dior, pink city, 快閃店, 限量, 限定, 彩妝, 藍星唇膏, 情人節
fashion.net

熱門文章

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／BALENCIAGA「手機包」大到能裝水

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

試・開箱／莓果奶茶老爹鞋太燒

Stella McCartney大聲對披頭四老爸說愛

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

香奈兒玉手霜即將推出新版！「黑色款」8月中上市

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

小S、雪炫零死角身材都是靠「稀飯」減肥　營養師解密月瘦5公斤關鍵

笑一個！研究：生氣1小時=熬夜6小時　別人無感卻是對自己酷刑　

周潤發愛妻超過33年：「我們沒有童話般的生活，夫妻間將心比心最重要」

歐陽娜娜最新代言得罪攝影師！　同框超模甩開差距「慘變五五身」 吃出年輕好肌膚！5大抗老美肌水果　防皺、助保濕還能美白 臉上有4種特徵的女生　戴眼鏡就是比別人好看 冷戰絕不會先低頭的3個星座！獅子需要台階、摩羯最可怕 阿嬌小紅書分享6大敷面膜NG行為　90%的女生都全中 氣溫動輒35度要穿什麼？夏季5大褲型推薦＋搭配　還不快來帥一波 開架粉底、唇膏通通200元有找！女孩們快來「美妝特賣會」囤貨，根本月底救星

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面