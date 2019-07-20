超夢幻迪奧「PINK CITY」登台！獨賣限定唇彩、情人節花束等著你

▲令人期待已久的迪奧PINK CITY快閃店終於來了！（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

近來美妝迷們一定過得很充實，美妝活動一場接一場不停歇，先前沒參加到的別傷心，這週末開始國際美妝品牌DIOR迪奧也有好拍好玩又好拿的快閃店登場！

繼東京、首爾、香港之後，迪奧把這座超夢幻的「PINK CITY粉紅之都」搬來台北，從今日（20）起為期3週將於台北信義新光三越A11館限時開幕，現場不僅有4大展區能完整體驗迪奧彩妝、香氛和最新明星保養品，完成闖關還能獲得驚喜小禮，還有每週限定的「快閃訂製服務」，可刻印屬於自己的Dior產品、情人節花束等，更重要的是同時推出的2款全台獨家限定彩妝，只在這裡買得到，讓許多愛用者都大呼絕不能錯過、一定要去「PINK CITY」朝聖！

PINK CITY獨家藍星系列限定品



每每刷新秒殺紀錄的限量版藍星系列商品，因應即將到來的七夕情人節，在DIOR PINK CITY限量推出兩大全台獨賣彩妝單品。經典藍星唇膏推出花舞紛飛限量版（#028）刻印上精緻繁複的千鳥格紋，搭配上鮮嫩可口的桃氣玫瑰色彩，全台限量250支。而擁有溫暖珊瑚玫瑰色調的迪奧藍星訂製腮紅盤（#365）則是鑲嵌上紫色高光粒子，為肌膚覆上夏日暖陽的奔放光采。

▲DIOR 藍星唇膏 花舞紛飛限量版，#028，NT$1,350。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



▲DIOR 藍星訂製腮紅盤，#365，NT$1,700。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

PINK CITY四大粉色主題街區



DIOR PINK CITY裡打造了4大主題街區，從彩妝、保養、香氛到試妝區通通有，除了可盡情體驗、拍滿滿的美照，還有闖關小遊戲，完成各區指定任務，集滿四枚「幸運星」，即可兌換Pink City幸運驚喜贈禮，一次擁有多樣迪奧美妍體驗禮。

▲MUSIC HALL試妝區。圖／記者張毓容攝）



1.MUSIC HALL：擺滿了許多迪奧最新彩妝系列和各式經典彩妝，從唇彩、眼影、頰彩到底妝全都有，可在這盡情玩色、體驗。

▲FLOWER SHOP香氛區。（圖／品牌提供）



2.FLOWER SHOP：被滿滿美麗玫瑰包圍的FLOWER SHOP是香氛區，包含Miss Dior系列等等眾多迪奧經典香氛一字排開，可在這粉色花坊恣意玩香、疊香。

▲PINK LIBRARY拍照打卡區。（圖／品牌提供）



3. PINK LIBRARY：粉色，是迪奧的DNA，進入粉色圖書館可以見證一系列的色彩激昂，粉紅牆面上更放上22款象徵幸福與女性魅力的明信片，可自由拿取自己喜歡色號。這裏也是最適合拍美照的區域。

▲PINK CAFE是兌獎區，也能體驗最新超級夢幻美肌萃。（圖／品牌提供）



4. PINK CAFE：最後一區是有著可愛高腳椅的CAFÉ吧，將於8月份才上市的全新超級夢幻美肌萃也在這搶先登場，不僅能體驗，更能搶先帶回家！而這區也是完成任務集點後，兌換禮物之處。

PINK CITY每週限定訂製活動



DIOR PINK CITY從開幕日起，將陸續推出三波期間限定「快閃訂製服務」，每週訂製活動都不同，快把喜歡的活動寫到行事曆去，千萬別錯過！

1.訂製刻印服務：7月20日～8月1日，消費滿NT$3,000，即可享有訂製刻印服務，為妳的迪奧產品刻上專屬印記。

2.七夕花藝坊：8月2日～8月7日，每13 :00-20 :00，消費滿NT$3,000 (需含Miss Dior系列香水)，即可在七夕花藝坊中，由專業花藝老師為妳現場訂製情人節愛戀花束。

3.訂製烙印工坊：8月8日～8月11日，每日 14 :00-18 :00，凡購買任一迪奧香水產品，即可於訂製烙印工坊，享有皮革行李吊牌客製烙印服務，為妳在粉色行李吊牌訂製姓名烙印，陪伴妳暢遊世界。



▲每週限定訂製活動都不同，有產品刻字服務，也有情人節花束。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

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