不換床單是大忌！這些「錯誤習慣」讓背後痘狂冒

▲夏季想要露得高段性感，背後肌膚是關鍵。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

編輯 / Lily

炎夏又是大露肌膚的季節，很多女生不吝穿上性感上衣，大秀美背。但是要穿上露背衣服的時候，你的背部光滑無瑕嗎？要知道背上的痘痘可是會讓視覺大扣分，夏季高溫，皮脂分泌旺盛總讓痘痘生成，以下這些錯誤習慣，你中了幾個？



▲大量流汗後，記得要盡速沖澡或是擦乾肌膚。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

運動後沒有即時沖澡

運動衣較為合身，運動時流的汗水和油脂，會緊緊吸附在肌膚上，導致毛孔堵塞，建議運動後要立刻沖澡，換上乾淨的衣服，盡量減低汗水依附在皮膚的機會。



▲背部和胸前不需要擦太多乳液。（圖／翻攝自IG/saekoofficial，以下同）

肌膚保濕做太徹底

很多女生都有洗澡後塗抹乳液的好習慣，但你知道嗎？原來身體部位分泌油脂數量其實大不同。一般來說，胸部和背部會比腿部和手臂來得多，若是在這兩處塗抹和手腳一樣的量，反而容易使毛孔堵塞，若真的想擦，建議使用輕盈質地的產品會比較好。

▲床單和內衣要定時清洗更換。

沒有定期更換床單和內衣

睡覺時，體內的新陳代謝會加速分泌油脂，睡衣和內衣要經常替換，即便洗澡後在套上同一件睡衣，依附在身上的細菌仍會使毛囊受到感染，台灣屬於潮濕天氣，強烈建議睡衣應該兩天換一套才是。

除了睡衣外，床單雖沒有直接接觸背部，但身上油脂多少會殘留在床單上，最好每周要記得要更換一次，杜絕所有生成痘痘的可能性。

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